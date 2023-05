River inauguró la estatua de Marcelo Gallardo en el Monumental

A las 16, el entrenador más ganador de la historia del club subió al escenario armado a metros del Estadio Monumental acompañado de algunos integrantes de aquella final como lo fueron Franco Armani, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Milton Casco, Jonatan Maidana y Bruno Zuculini, quienes actuales integrantes del plantel de Martín Demichelis.

A estos se sumaron otros dos héroes de aquel 9 de diciembre: Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero, autor del gol que quebró el empate ante el “Xeneize” en España.

Glorias de la talla de Marcelo Salas, Hernán Díaz y Enzo Francescoli, desde su rol de mánager, también acompañaron al oriundo de Merlo que, además, compartió escenario con varios miembros de la comisión directiva entre los que destacan Jorge Brito y Rodolfo Donofrio, actual y ex presidente de la institución.

Todos los invitados presentes le dedicaron sentidas palabras al ex jugador de la Selección argentina y del “Millonario”.

Luego, Marcelo Gallardo se encargó de apretar el botón rojo para develar su estatua bronce de siete metros y seis toneladas y media bajo el aplauso del público y la ovación de todo el pueblo riverplatense.

El agradecimiento de Marcelo Gallardo

Finalmente, el director técnico de 47 años agarró el micrófono y comenzó agradeciendo a las personas que lo acompañaron a lo largo de su camino en River: “Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia, mis compañeros, a mis amigos, a gente de mi cuerpo técnico. Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias. Quiero agradecer a aquellos jugadores que nos acompañaron en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, que es la exigencia. En la exigencia está la posibilidad de crecimiento”.

“Quiero agradecer a los directivos, que me han dado la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me han expresado su confianza y he tratado de no defraudarlos. Gracias a Rodolfo, a Enzo, que siempre ha estado caminando al lado mío” agregó el “Muñeco” reconociendo la labor de la Comisión Directiva.