La crítica de Leandro Paredes a Boca por el presente del equipo: "Puede..."

A su vez, el volante que se encuentra en la Vecchía Signora a préstamo desde el PSG contó que sigue pendiente del día a día del elenco de La Ribera. "Cada vez que puedo lo veo, ayer volví de jugar, era bastante tarde y lo pude ver. Cuando el horario me lo permite lo sigo", sentenció.

Leandro Paredes: "Tengo ganas de volver a Boca, pero todavía no"

La vuelta de Paredes a Boca es uno de los sueños que devela a los hinchas, aunque, en una entrevista que brindó días atrás, aseguró que eso no sucederá en el corto plazo: "A Boca no voy a volver pronto. Todavía tengo 28 años y estoy feliz con mi vida acá en Europa, con mi familia, con el club... Así que todavía no. Obviamente, como dije siempre, mis ganas de volver y terminar mi carrera en Boca son las mismas, pero todavía no".