El motivo que provocó la ruptura entre Guillermina Valdés y el arquero de Boca, Javier García

Este martes, Ángel contó en LAM reveló que finalmente el romance no prosperó y reveló qué fue lo que arruinó el vínculo. "Él decidió terminar la relación por las cosas que se dijeron en los programas", mencionó.

El conductor indicó que el arquero de Boca se sintió abrumado por el interés de la prensa en la relación con la ex mujer de Marcelo Tinelli. "Javier no bancó la repercusión mediática", remarcó.

Ángel precisó que fue el propio García quien confirmó que no sigue con la modelo y actriz. "El jugador habló con Ale Castelo, nuestro cronista, y le dijo esto que estamos contando", cerró.

Guillermina Valdés confirmó el encuentro con el arquero de Boca, Javier García

Días atrás, Ángel de Brito mostró al aire en LAM (América TV) fotos de Guillermina Valdés bajándose del auto del arquero de Boca, Javier García. El periodista detalló que montaron un operativo para verse en secreto.

En A la tarde (América TV) lograron abordar a la actriz y modelo para preguntarle por la relación con García. Guillermina reconoció que tuvieron un encuentro, pero dijo que no son novios.

"Lo vi solo una vez porque nos quisimos conocer, como cualquier persona que se quiere conocer con otra", afirmó en el programa de Karina Mazzocco en América TV. "¿Se están conociendo?", le preguntó el cronista, Matías Vázquez. "No, no estoy conociendo a Javi. Lo vi solo una vez", reiteró.

Guillermina fue contundente al referirse a su situación sentimental. "No, no estoy en pareja", aseguró la ex mujer de Marcelo Tinelli sobre su presente amoroso.

Al finalizar, la modelo y actriz se quejó porque no le gustó nada haber sido captada por los paparazzis. "¿Sabés lo que es ver a alguien y te saquen una foto?", sentenció.