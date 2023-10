La durísima confesión de Carlos Tevez sobre el plantel de Independiente

Y completó: "Tu papá se rompía la cabeza para traer la plata a la casa y vos tenés que saber leer, expresarte, para saber si te están diciendo la verdad”.

La confesión de Tevez sobre el plantel de Independiente

tevezindependiente2.jpg Tevez descartó meterse en política (Foto: Telam).

En ese marco reflexivo, el ex delantero de Boca y la Selección Argentina contó: "Tres de los chicos que tenemos en el plantel de primera me dijeron que no sabían sumar ni restar. Ahí está la pobreza”.

Ante esta problemática, Tevez expuso que lleva adelante un proyecto en Independiente “para que después de los entrenamiento (los jugadores) se pasen dos horas estudiando”.

“Tienen que saber el día de mañana lo que están firmando en el contrato, que se sepan defender y no los caguen”, dijo.

Tevez no quiere meterse en política

Consultado acerca de si le interesa meterse en la política, el DT fue categórico.

“No estoy preparado y me parece que es embarrarme. No tengo por qué si se puede ayudar a los chicos de esta manera. Me metí en el fútbol para ser técnico y ayudar a los chicos”, cerró.