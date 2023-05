La exorbitante cifra con la que fue tentado Lionel Messi para jugar en Arabia Saudita

Qué puede pasar si Messi va a jugar al fútbol de Arabia Saudita

messicr7arabia.jpg Messi podría enfrentarse a Cristiano Ronaldo si acepta jugar en Arabia Saudita (Foto: AP).

La explicación de esta mega-oferta es que el Al-Hilal quiere incorporar a sus filas a Messi para potenciar su equipo ante el de Cristiano Ronaldo, incrementando la rivalidad con el club que tiene contratado al portugués y dar lugar a partidos que reaviven el duelo que enfrentó a ambos en Real Madrid y Barcelona, indicó Mundo Deportivo.

En la oferta del Al-Hilal a Messi no se contempla que ejerza de embajador de la candidatura saudí al Mundial de 2030, al que aspira Arabia.

La decisión se debe a el rosarino no podría promocionar una candidatura que fuese competencia directa a la de Argentina-Uruguay-Paraguay que también desean ser sede de esa Copa del Mundo.

No obstante, no hay negociaciones avanzadas para la contratación de Messi por el club saudí, ya que no hubo contactos con Jorge Messi, padre y representante del astro, durante el reciente viaje a Arabia ya que viajó con su familia y en estos casos no mezcla negociaciones con viajes familiares.

Messi tiene el interés conocido del Barcelona, Inter Miami y Al-Hilal con todos sus petrodólares, pero está claro que la prioridad del campeón mundial es continuar en el fútbol europeo para prepararse al máximo para la Copa América de 2024.