Javier Mascherano rompió el silencio tras su salida del Inter Miami y dejó un dato revelador sobre Messi

“Hay muchos entrenadores argentinos en la Liga MX, y esa es otra razón por la que la sigo de cerca”, explicó el DT, dejando la puerta abierta para una próxima etapa en su carrera. Según citó el Miami Herald, el entrenador está pendiente de cómo terminará el campeonato actual para evaluar posibles ofertas.

Cómo llega Lionel Messi al Mundial 2026, según Mascherano

Dada su reciente convivencia diaria con el capitán argentino en el Inter Miami, la pregunta sobre el estado de forma de Leo era obligatoria. A tan solo un mes para el arranque de la Copa del Mundo, Mascherano fue breve pero firme al describir lo que vio en las últimas sesiones de entrenamiento en Florida: “Bien, bien. Siempre se ve bien”, sentenció, llevando tranquilidad a los hinchas albicelestes.

Cabe recordar que Messi, bajo la capitanía del Inter Miami, tiene como objetivo repetir el éxito de la temporada 2025 en la MLS, pero hoy todas las miradas están puestas en su rendimiento con la Selección. Para Mascherano, el panorama es alentador: “Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”.

Qué expectativas tiene Mascherano para la Selección Argentina en el Mundial

A pesar de estar alejado del día a día del predio de Ezeiza, el sentimiento de hincha y referente sigue intacto. El "Jefecito" se mostró ilusionado con la posibilidad de que el equipo de Lionel Scaloni logre la hazaña de defender la corona obtenida en Qatar.

“Ojalá pueda repetir el título, es lo que todos los argentinos deseamos”, expresó con esperanza. No obstante, advirtió que el camino no será sencillo, reconociendo la dificultad que implica una competencia de este calibre, a pesar del excelente presente que atraviesa el grupo nacional.

Con su salida del Inter Miami ya procesada y la mente puesta en lo que vendrá, Mascherano se posiciona nuevamente como un nombre de peso en el mercado de pases de entrenadores, mientras aguarda, como un argentino más, el debut de la Selección en junio.