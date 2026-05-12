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Javier Mascherano rompió el silencio tras su salida del Inter Miami y dejó un dato revelador sobre Messi

A casi un mes de su renuncia al equipo de Florida, Javier Mascherano volvió a escena en un evento público. El entrenador se refirió a la posibilidad de dirigir en la Liga MX y compartió detalles sobre cómo vio a Lionel Messi en sus últimos días de entrenamiento antes de la cita mundialista.

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Javier Mascherano rompió el silencio tras su salida del Inter Miami y dejó un dato revelador sobre Messi

El mundo del fútbol volvió a escuchar a una de sus figuras más emblemáticas. Casi un mes después de haber renunciado a su cargo de entrenador del Inter Miami alegando “cuestiones personales”, Javier Mascherano hizo su reaparición pública durante un evento especial realizado el domingo en México. En un marco donde los fanáticos se reunieron para seguir el clásico español entre Barcelona y Real Madrid, el "Jefecito" no esquivó ninguna pregunta sobre su futuro ni sobre el presente de la Selección Argentina.

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Su salida de la MLS, donde dejó el mando en manos de Ángel Guillermo Hoyos de manera interina, dejó vacante un puesto de privilegio al lado de figuras internacionales. Sin embargo, Mascherano parece estar mirando nuevos horizontes y la Liga MX asoma como una posibilidad concreta en su radar profesional.

Qué dijo Javier Mascherano sobre la posibilidad de dirigir en México

Al ser consultado por la prensa local sobre si le gustaría emprender un desafío en tierras aztecas, el exmediocampista fue contundente: “Si se presenta la oportunidad, ¿por qué no?”. Mascherano elogió el nivel del fútbol mexicano, calificándolo como una liga competitiva con equipos fuertes y un formato de competencia interesante que sigue de cerca.

“Hay muchos entrenadores argentinos en la Liga MX, y esa es otra razón por la que la sigo de cerca”, explicó el DT, dejando la puerta abierta para una próxima etapa en su carrera. Según citó el Miami Herald, el entrenador está pendiente de cómo terminará el campeonato actual para evaluar posibles ofertas.

Cómo llega Lionel Messi al Mundial 2026, según Mascherano

Dada su reciente convivencia diaria con el capitán argentino en el Inter Miami, la pregunta sobre el estado de forma de Leo era obligatoria. A tan solo un mes para el arranque de la Copa del Mundo, Mascherano fue breve pero firme al describir lo que vio en las últimas sesiones de entrenamiento en Florida: “Bien, bien. Siempre se ve bien”, sentenció, llevando tranquilidad a los hinchas albicelestes.

Cabe recordar que Messi, bajo la capitanía del Inter Miami, tiene como objetivo repetir el éxito de la temporada 2025 en la MLS, pero hoy todas las miradas están puestas en su rendimiento con la Selección. Para Mascherano, el panorama es alentador: “Argentina tiene un equipo que está en muy buena forma y eso genera grandes expectativas”.

Qué expectativas tiene Mascherano para la Selección Argentina en el Mundial

A pesar de estar alejado del día a día del predio de Ezeiza, el sentimiento de hincha y referente sigue intacto. El "Jefecito" se mostró ilusionado con la posibilidad de que el equipo de Lionel Scaloni logre la hazaña de defender la corona obtenida en Qatar.

“Ojalá pueda repetir el título, es lo que todos los argentinos deseamos”, expresó con esperanza. No obstante, advirtió que el camino no será sencillo, reconociendo la dificultad que implica una competencia de este calibre, a pesar del excelente presente que atraviesa el grupo nacional.

Con su salida del Inter Miami ya procesada y la mente puesta en lo que vendrá, Mascherano se posiciona nuevamente como un nombre de peso en el mercado de pases de entrenadores, mientras aguarda, como un argentino más, el debut de la Selección en junio.

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