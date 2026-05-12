La impactante estafa de una preceptora en una escuela que arruinó un viaje de estudiantes.

Un proyecto escolar que terminó en escándalo

El viaje era organizado desde septiembre de 2024 y estaba pensado como una experiencia educativa y de convivencia para los estudiantes que terminaban la secundaria.

Las familias aseguran que no se trataba de un típico viaje de egresados, sino de una propuesta vinculada con actividades en la naturaleza y excursiones en la Patagonia.

Para reunir el dinero, padres y alumnos realizaron durante meses: ferias de platos, venta de tortas y empanadas, choripaneadas, rifas y eventos solidarios. Todo el dinero era entregado a la preceptora denunciada, tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.

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La maniobra de la preceptora que despertó sospechas

Con el correr de los meses comenzaron las primeras señales de alarma. Según relataron las familias, el viaje sufrió varias postergaciones y la mujer empezó a presentar documentación de empresas turísticas para justificar las demoras.

Sin embargo, luego descubrieron que muchos de esos papeles serían falsos. De acuerdo con las denuncias, la acusada habría editado logos de compañías aéreas y empresas de turismo para aparentar reservas y pagos inexistentes.

“Nosotros confiábamos plenamente. Era una persona muy querida dentro de la escuela”, explicó una de las madres afectadas durante una entrevista televisiva.

Cuánto dinero desapareció

Aunque todavía la Justicia debe determinar el monto exacto, las familias estiman que el perjuicio económico ronda entre 45 mil y 50 mil dólares.

En total, cerca de 35 familias iniciaron acciones judiciales, aunque hubo más personas que realizaron aportes en distintos momentos del proyecto. Según explicaron, cada estudiante debía reunir alrededor de un millón de pesos para cubrir el viaje, los pasajes y el alojamiento.

Uno de los puntos más cuestionados es que todo el dinero ingresaba directamente a una cuenta bancaria personal de la preceptora y no a una cuenta institucional del colegio.

“Era alguien de la familia”

El impacto emocional también golpeó fuerte a los alumnos. Yulius, uno de los estudiantes afectados, aseguró que la mujer era muy cercana a los chicos y que nadie sospechaba lo que podía ocurrir. “Es alguien de la familia”, expresó el joven.

Luego agregó: “Nos cuidaba, nos escuchaba, siempre estaba presente”.

La situación judicial de la preceptora

Las familias realizaron una denuncia penal colectiva por presunta estafa agravada. El abogado Federico Etcheún confirmó que solicitaron medidas cautelares sobre bienes, cuentas bancarias y vehículos de la acusada.

Además, explicó que la condición de empleada de una institución educativa podría agravar su situación judicial. Mientras tanto, la mujer permanece en Bragado y se encuentra de licencia médica.

La escuela, por su parte, inició una investigación interna y también intervino la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.