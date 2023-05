Insultos y acoso: la decisión que tomó el PSG tras la sanción a Lionel Messi

Embed

La periodista también explicó que la sanción de dos semanas impuesta a Messi se debió a un malentendido en relación con un entrenamiento sorpresa organizado por el club, y no a una falta de compromiso por parte del jugador. "La versión es que ellos tenían libre el día después del partido. Pero al haber perdido el último fin de semana, había bronca entre los dirigentes, quienes decidieron programar un entrenamiento sorpresa para el lunes. Aparentemente, Messi ya estaba arriba del avión y se enteró cuando llegó a Arabia", afirmó.

messi paris.jpg Hinchas del PSG se reunieron en las puertas del club para insultar al argentino.

"Él se fue por un compromiso comercial, era un viaje que ya había sido cancelado en dos ocasiones. En esta tercera lo habilitaron y se fue. De todos modos, esta suspensión no tiene precedentes: dos semanas sin poder entrenar ni cobrar sueldos es muy fuerte", agregó.

Por último, Martina explicó cuál cree que es la razón del enojo de los simpatizantes del PSG con Messi: "Esto es producto de haber armado un plantel de estrellas y no un equipo. El pensamiento del hincha parisino, que no es el futbolero típico, es que trayendo al mejor jugador de la historia, la Champions se ganaba sola. Obviamente que no es así. Y lo que se vio en todo el torneo es que el equipo no juega para Messi".