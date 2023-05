La insólita postulación de Rafa Di Zeo en las elecciones de Boca

WhatsApp Image 2023-05-31 at 13.53.35.jpeg

En una entrevista reciente con el programa de YouTube "El loco y el cuerdo", Di Zeo afirmó: "Me gustaría ser dirigente de Boca. Si pudiera, participaría en estas elecciones. Si se dan las condiciones, sí. Además, legalmente estoy habilitado para hacerlo. Me encantaría ayudar a Boca desde otro lugar, lo he estado haciendo durante mucho tiempo desde la tribuna".

En mayo de 2016, la barra brava de Boca impidió que Rafael Di Zeo fuera detenido por la policía en un partido contra Nacional de Uruguay. La policía había preparado un operativo para capturarlo a la salida, pero finalmente no se presentaron cargos en su contra y fueron sobreseídos por falta de acusación por parte del fiscal.

Además, Di Zeo se enfrentó a otra causa por supuestamente instigar el asesinato de dos miembros de la barra brava en 2013 y por facilitar la formación de grupos violentos en eventos deportivos, pero fue absuelto en febrero pasado.

Incluso después de estos incidentes, tanto Rafa Di Zeo como Martín, su hermano, volverá a la popular, a pesar de que el club ha implementado filtros para sus socios, donde uno de los requisitos es haber estado presente en partidos anteriores. El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, explicó que Di Zeo pudo ingresar de todos modos porque una peña del interior del país le falta entradas protocolares.

Cuando se le preguntó en una entrevista sobre la posibilidad de que Di Zeo se postulara para la presidencia del club, Ameal no descartó la idea y dijo: "Si se presenta y cuenta con el aval de los socios, ¿por qué no? Quiero aclarar algo, yo conozco a Rafael. No es que no lo conozco, como dicen algunos otros dirigentes, 'nunca lo vi'".