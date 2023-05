La feroz pelea entre Frank Fabra y Nicolás Valentini tras el gol que marcó la derrota de Boca en Colombia

Embed

Cuando apenas habían pasado segundos de la atajada de Romero, una salida de lateral encontró libe a Bocanegra, quien casi de inmediato decidió lanzar el centro. Esta jugada tomó a contramano a la defensa de Boca, que no solo no alcanzó a salir, sino que casi no tuvo reacción para tratar de recuperar la pelota.