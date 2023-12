La polémica frase del presidente de Huracán tras la salida de Diego Martínez: "Los llama Boca y..."

Además, Garzón cuestionó la decisión de Boca de anunciar la llegada de Martínez antes de resolver su salida del club Quemero, calificándolo como una "barbaridad". En una entrevista con La Red, dijo: “Si esto se concreta y anuncia al técnico, por supuesto me voy a molestar, esto no corresponde. ¿Qué pasa si hoy digo que llegué a un acuerdo con Cavani o Romero? Iremos contra quien tengamos que ir”.

El presidente explicó que están a la espera de que Martínez "se presente y renuncie", y que esta situación está retrasando la llegada de Facundo Sava como nuevo entrenador. Garzón indicó: “Hablamos con él, pero no podemos cerrar nada hasta que no esté decidido. Estábamos con un técnico cerrando el año, de un día para el otro y ahora no responde”

Además, Garzón señaló: “El plantel arranca la pretemporada el 3 porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”. Además, declaró: “A Huracán no puede volver a ser técnico. Una cosa es la práctica y otra lo legal. Con Sava no puedo hacer nada, es incómodo”.

Finalmente, Garzón concluyó: “Martínez no vuelve a dirigir Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando”.

Boca confirmó la llegada de Diego Martínez como DT: qué limpieza de jugadores podría realizar

Boca Juniors confirmó hace instantes a través de su cuenta de Instagram la llegada del sucesor de Jorge Almirón. Se trata de Diego Martínez, quien rescindió su vínculo con Huracán y sería presentado entre hoy y mañana como flamante Director Técnico.

El primer entrenamiento del ex-DT del Globo al frente del plantel será el 2 de enero, fecha en la que comienza la pretemporada.

Será el gran reencuentro de Martínez con el club. Él no solo trabajó en sus divisiones inferiores durante la etapa en donde responsable del semillero xeneize era Jorge Coqui Raffo, sino que también volverá a tener frente a frente a varios de los jóvenes que entrenaban con él, ahora consolidados en la primera división.

Nacido el 16 de noviembre de 1978 en Buenos Aires, Diego Martínez fue un mediocampista que hizo casi toda su carrera en el Ascenso del fútbol argentino, debutando en 1997 en Ituzaingó y retirándose en 2011 en Estudiantes de Caseros. En el exterior jugó en el Aurora de Guatemala en 2002, y en Pierikos y Diagoras de Grecia entre 2007 y 2011.

Como DT estuvo en el proyecto de Barcelona en Buenos Aires seis meses, Boca (cuatro años con juveniles) y con mayores empezó su camino en Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland, Estudiantes (BA), Godoy Cruz, Tigre y Huracán.

Este martes, Juan Román Riquelme asumirá la presidencia de Boca y luego haría oficial la llegada de Diego Martínez.

Martínez llega tras un 2023 en el que el club xeneixe no logró clasificarse a la Copa Libertadores, y hay muchos jugadores que podrían llegar a la Bombonera para sumarse al club.

Según @Lamitadmas1cba, Boca estaría interesado en la llegada de Vidal, Banega y Botta, y tiene en carpeta a Kevin Zenón para la próxima temporada.

El futbolista de 22 años tiene contrato con Unión hasta diciembre de 2025, pero su gran actuación en la última Copa de la Liga lo pone como uno de los jugadores a vender.