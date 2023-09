La pregunta de un periodista que hizo enojar a Edinson Cavani tras el empate con Palmeiras

“Tuviste tres claras, ¿tenés que ser paciente para que el gol llegue?”, le consultó el periodista, a lo que el uruguayo le retrucó: “¿Cuáles son las claras que tuve, a ver?".

“Los dos cabezazos y aquella después del rebote en Weverton”, le recordó el cronista. “¿Te parece que son claras las pelotas así de fuertes?”, se defendió Cavani.

bocapalmeiras.jpg Edinson Cavani, durante el empate 0 a 0 en La Bombonera ante Palmeiras (Foto: Telam).

"No, estuvieron cerca", insistió el periodista. "Esa es su percepción. En la cancha, las situaciones no son tan sencillas como se aprecian desde fuera. A veces entran y a veces no. Es necesario mantener la fe y continuar trabajando", concluyó, visiblemente molesto, el jugador número 10 de Boca.

Boca mereció más que Palmeiras en el partido de ida de semifinales

Boca mereció más, pero no logró romper el cero y se jugará el pase a la final el próximo 5 de octubre en San Pablo. En la otra llave, Inter de Porto Alegre y Fluminense igualaron 2-2.

En la primera etapa, Palmeiras brilló por su ausencia y Boca jugó mejor. Sin embargo, no logró concretar las posibilidades que tuvo. Después del primer intento desviado de Artur, Edinson Cavani tuvo dos cabezazos desviados que marcaron el inicio y el cierre de las oportunidades para el Xeneize.

El arquero Weverton intervino en un intento de Cristian Medina, mientras que Miguel Merentiel también tuvo dos oportunidades, una que rozó el palo tras un centro de Valentín Barco y otra que fue frustrada por el arquero.

El Xeneize dominaba el juego, en gran parte debido al empuje de Luis Advíncula y el "Colo" por ambas bandas, además de la destacada actuación de Merentiel y Cavani, mientras que el adversario mostraba un rendimiento muy discreto.

image.png Valentín Barco, uno de los mejores jugadores de Boca en la semifinal ante Palmeiras.

El complemento comenzó de manera similar a la primera mitad, con Palmeiras tomando la iniciativa. Raphael Veiga tuvo la primera oportunidad con un disparo sin dirección precisa, pero luego el dominio fue completamente de Boca. El árbitro le anuló un gol a Merentiel después de que Frank Fabra pusiera a prueba a Weverton, y hubo otra ocasión clara en la que Cavani no logró empujar la pelota tras un rebote del arquero.

Después de esto, Almirón decidió realizar cambios en su equipo en un intento por encontrar la tan ansiada definición. En esta reestructuración, perdió a su jugador estrella, el Colo Barco, quien probablemente estaba al límite físicamente, en un cambio que generó críticas y silbidos por parte de la afición.

A cambio, optó por la experiencia de Darío Benedetto. Sin embargo, a pesar de las modificaciones, los minutos avanzaron sin que se produjeran cambios en el marcador. El equipo local ya no mostró la misma agresividad y el resultado permaneció en cero, a pesar de la superioridad del equipo argentino en el juego.