La revelación del padre de Manuel Lanzini que ilusiona a River

En la misma línea, detalló cuál es su situación en el club inglés."Está en West Ham, termina su contrato en junio y el club tiene la potestad de renovarle por dos años más. El club es excelente. Acabo de venir de Europa, tiene algunas posibilidades de ir a otro lado, pero la liga es muy competitiva, la mayoría son sociedades anónimas, no hay problemas económicos y eso ayuda al crecimiento individual. No hago futurología, pero no sé qué pensarán los dirigentes de la institución", declaró.

De todos modos, Héctor no cerró la puerta y mantiene la ilusión de los simpatizantes del Millonario de volver a ver al futbolista nuevamente con la camiseta rojiblanca."Entre su deseo de volver a River y el tema este de la seguridad se va a definir. Es un poco así, él tiene su familia y hay decisiones que son muy respetables, no define solo ni por lo que le pueda decir yo. Como situación de familia sería el tipo más feliz del mundo si veo a mi hijo de nuevo en River. Pero hay otras cuestiones", sentenció.