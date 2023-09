La revelación de Rubén Darío Insúa sobre las brujerías en San Lorenzo

F7C2yCCWAAAQRN6.jpeg

Durante la conferencia de prensa posterior al entrenamiento, el Gallego dio su opinión sobre el enfrentamiento ante Huracán: "En ningún partido del fútbol argentino hay favoritos". Además, abordó el tema de las brujerías en el club, cuyo autor no está claro: "Yo creía que lo del Oso Arturo era lo máximo y aparecieron los muñecos, me cayó simpático. No se sabe quién lo mandó a poner que es el dato más importante de todo. Alguna pista tengo, pero los dejo en sus manos. No creo que esas cosas tengan influencia en un partido".