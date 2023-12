La sorprendente respuesta de Martín Palermo cuando le preguntaron si dirigiría a River

Palermo podría haber sido el técnico de Boca en caso de que Andrés Ibarra y Mauricio Macri hubieran ganado las elecciones. A pesar de recibir el respaldo de una multitud que le pedía fotos, el exdelantero reveló que también fue insultado por apoyar a la fórmula opositora. En una entrevista con La Red, compartió: "Que el hincha de Boca me haya dicho 'traidor' fue lo que más me dolió".

En esa misma entrevista, Palermo habló sin tapujos sobre su relación con Juan Román Riquelme, otra leyenda de Boca y actual presidente del club: "No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia vamos a durar tres días. Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca".