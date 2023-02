Lautaro Martínez reveló una sincera charla que tuvo con Lionel Messi en el Mundial

image.png

El Toro no contó con los minutos que deseaba durante la Copa del Mundo como consecuencia de una lesión que arrastró a tierras qataríes y al gran presente de Julián Álvarez. Ante esa situación, el astro rosarino intervino y demostró, una vez más, como ejerce su liderazgo: "En un momento se acercó y me dijo que me trate de curar bien, que me necesitaban bien y que era muy importante para el grupo y para el equipo”, contó Martínez en diálogo con ESPN.