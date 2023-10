Le regaló una entrada a su abuelo para la final de la Copa Libertadores y su reacción se volvió viral

Embed

El video captura el momento en que Oriana revela a su abuelo la sorpresa: una invitación para acompañarla en la final de la Copa Libertadores en Río de Janeiro. La emoción abruma al experimentado hincha, quien, incrédulo, pregunta: “¿Vos me estás diciendo en serio?”. Entre lágrimas, abuelo y nieta se abrazaron y enternecieron a todos los que vieron el video.

De manera conmovedora, el abuelo intenta contribuir económicamente, pero Oriana rechaza la oferta con cariño, insistiendo en que es un regalo merecido. Además del video, la joven compartió una carta que le escribió a su abuelo, agradeciéndole: “Gracias por hacerme hincha del club más grande del mundo. Nos vamos juntos a ver a Boca. Vivirlo con vos es la parte más linda. Nos vemos en Río. Te amo”.



El video superó las 900,000 reproducciones y obtuvo más de 100,000 "me gusta". Algunos comentarios de los usuarios de la plataforma incluyeron: "Soy hincha de River, pero ahora quiero que gane Boca un poco", "¿Y yo qué voy a pagar? Eso no tiene precio, no solo por ver a Boca, sino por ir con él. Disfrútalo siempre", "Tu abuelo es afortunado de tenerte como nieta. Qué hermoso regalo", "Me hiciste llorar, ojalá mi abuelo estuviera aquí para ver esa final tan importante".