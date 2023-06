¿Leandro Paredes vuelve a Boca? Las opciones sobre su futuro

"Tengo que volver a París. Hace unos días dije que está la chance de que Luis Enrique sea el DT y me gusta mucho esa idea. La primera opción sería quedarme allí. Si se da la posibilidad, me quedaré", aseguró el jugador hace pocos días en diálogo con ESPN. Más allá de su deseo, el mismo parece contrastar con los del conjunto francés. Ante esto, tres son las opciones que aparecen en el horizonte.

Las opciones europeas de Leandro Paredes

Tras la noticia de que Leandro Paredes no continuaría en Juventus, varios clubes europeos comenzaron a mostrar interés en el talentoso mediocampista argentino, quien, además, es campeón del mundo. Según el medio español As, uno de esos clubes fue el Atlético de Madrid, quienes creían que podrían negociar con el jugador a un precio más bajo debido a la necesidad de encontrar una salida para él por parte de PSG.

Posteriormente, surgió un rumor que lo vinculaba con el Chelsea, club que recientemente confirmó a Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador. El técnico argentino ha tenido a Paredes bajo su dirección en el pasado, lo que podría hacer que un reencuentro en Stamford Bridge resultara ideal. Sin embargo, el interés del club inglés en el argentino aún no ha sido oficializado.

Boca, la opción que siempre seduce a Leandro Paredes

A pesar de que Leandro Paredes expresó su deseo de jugar más tiempo en Europa, también dejó en claro que tiene la intención de regresar a Boca en un futuro no tan lejano. Si había algo que faltaba para reafirmar esa decisión en la mente del jugador, fue la espectacular bienvenida que recibió durante su paso por La Bombonera. "Estoy feliz de estar acá. Para mí es un privilegio, me siento un afortunado. Volví a sentir lo mismo que cuando me puse por primera vez la camiseta en esta cancha, nada más que ahora con una ovación muy grande. Feliz de lo que estoy viviendo y muy agradecido a la gente de Boca", declaró emocionado después de su participación en el homenaje a Riquelme.

image.png

Durante la primera mitad del partido, Paredes jugó con la camiseta de la selección argentina. Pero en la segunda mitad, ingresó al equipo de Román con la icónica camiseta azul y oro, luciendo el número 20 en su espalda. "Es difícil que no sea una seducción, pero estoy tranquilo. Sé que voy a volver, pero todavía no sé cuándo", afirmó. Y los seguidores de Boca se preguntan: si las oportunidades en Europa no se concretan y Riquelme lo llama, ¿volverá a ponerse la camiseta azul y oro?