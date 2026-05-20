Leandro Paredes rompió el silencio tras los rumores de una pelea con Riquelme: "Nos estaban..."

Cómo es la relación actual entre Leandro Paredes y Juan Román Riquelme

Para despejar cualquier tipo de especulación sobre el clima interno que se vive en el predio de Ezeiza, el volante de la Selección Argentina fue contundente respecto al vínculo que lo une con el dirigente. “Tengo una gran relación con Román desde chico. 100% nos estaban esperando, pero no pasa nada, es parte de esto”, aseguró Paredes, dejando en claro que el diálogo entre ambos es fluido y que el hecho de retirarse juntos de la Bombonera es una muestra de la sintonía que mantienen.

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Qué pasó entre Leandro Paredes y el árbitro Jesús Valenzuela

Más allá de las cuestiones extrafutbolísticas, el verdadero foco de conflicto se desató en los segundos finales del encuentro por el certamen continental. En la última jugada del partido, todos los futbolistas del Xeneize reclamaron de forma masiva por un presunto penal en el área de Cruzeiro. Sin embargo, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió no revisar la acción en el VAR, lo que desató la furia generalizada en el banco local.

Tras la determinación del juez principal, Leandro Paredes explotó de bronca contra Valenzuela y no dudó en gritarle en la cara: “No tenés vergüenza”. El tumulto en la mitad de la cancha escaló rápidamente y en el reclamo también estuvo metido el entrenador Claudio Úbeda, quien protestó de manera enérgica ante la terna arbitral por considerar que el fallo perjudicó directamente las aspiraciones de su equipo.

Qué dijo Paredes sobre la jugada de la polémica y el futuro de Boca en la Copa

Minutos después, más frío y en diálogo con la transmisión oficial de televisión, el mediocampista brindó su punto de vista técnico sobre los fallos arbitrales que inclinaron el desarrollo del cotejo. “Es raro porque la jugada de ellos fue mano. La última para mí es mano. Es raro”, analizó el futbolista en referencia a los criterios utilizados por el arbitraje tecnológico durante los noventa minutos.

A pesar del malestar por el resultado y por el polémico cierre, Paredes prefirió dejar un mensaje de optimismo y cordura para los hinchas de cara a la definición de la fase de zonas, donde el Xeneize aún conserva sus chances intactas de avanzar a la próxima ronda. “Dependemos de nosotros, eso es lo bueno. Hay que transmitir tranquilidad. Jugamos de local y con nuestra gente”, concluyó, apelando a la fortaleza de la Bombonera para resolver la clasificación en la última jornada.