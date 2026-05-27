La dramática hipótesis de la abogada del padre de Agostina: "Ella fue..."

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“Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo (en el barrio Cofico) para darle una supuesta sorpresa a la madre, y desde ahí se le pierde el rastro”, detalló la abogada Alaniz. El detenido fue quien coordinó el encuentro y pagó el remís en el que viajó la menor.

La coartada de Barrelier comenzó a desmoronarse rápidamente. Ante la familia, el hombre afirmó que tras verse con la adolescente en Cofico, ella se subió de forma voluntaria a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se marchó.

La mirada puesta en el detenido

“Tenemos conocimiento que le había mandado un audio a una amiga en el que contaba que se iba a encontrar con el detenido y también se lo comentó al remisero, por eso tenemos la certeza que se la ha llevado”, indicó la abogada.

A su vez la letrada comentó: “Agustina se fue a vivir con la madre porque el padre le comenzó a poner límites propios de la edad. Por eso se puede vincular al detenido con la vida cotidiana de la niña. Nosotros creemos que esta persona sabe dónde está la nena, pese a que hubo una demora en la alerta Sofía”.

El detenido El detenido por la desaparición de Agostina tiene 33 años. (Foto: Facebook Claudio Barrelier)

Barrelier no es un desconocido para el entorno de la víctima. Es un hombre de extrema confianza de Melisa, la mamá de Agostina. Sin embargo, detrás de esa aparente cercanía familiar, la Justicia y los abogados de la querella comenzaron a desenterrar un perfil oscuro y un entramado de mentiras que apuntan directamente contra él.

Aunque parte de la familia considera que el sospechoso era pareja de la madre de Agostina, no está confirmado ese dato aún.