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La dramática hipótesis de la abogada del padre de Agostina: "Ella fue..."

La letrada apuntó contra el detenido, Claudio Gabriel Barrelier, quien tenía un vínculo con la madre de la menor desaparecida. “Esta persona es la única que puede indicar el paradero”, sostuvo.

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Las autoridades activaron la alerta nacional por la desaparición de la chica. Foto: gentileza. 

Las autoridades activaron la alerta nacional por la desaparición de la chica. Foto: gentileza. 

Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina Vega, la nena desaparecida en Córdoba, comentó la hipótesis de la familia tras la detención de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, el hombre acusado de ser la última persona que vio a la menor. “Ella fue engañada para acercarse a la zona”, comentó la letrada.

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En A24 contaron que, tras la desaparición de la nena de 14 años, quien fue vista por última vez cuando fue trasladada por un remisero al presunto encuentro con el detenido, se realizaron 19 allanamientos. “Esta es la información que tenemos hasta el momento para tratar de dar con el paradero de Agostina”, sostuvo la abogada del padre de la menor.

Además, detalló que “el detenido tiene antecedentes y se lo detiene por privación ilegítima de la libertad”. A su vez sostuvo que esperan que “con la indagatoria pueda aportar datos para dar con el paradero de ella. Sabemos que tiene vínculos con la barrabrava de Instituto”.

Se presume que el detenido tenía una relación con la madre, pero ahora el objetivo es encontrar con vida a Agostina y el papá ha pedido que ella tendría que declarar cuál era el vínculo que los unía", comentó en A24 Alaniz.

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“Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo (en el barrio Cofico) para darle una supuesta sorpresa a la madre, y desde ahí se le pierde el rastro”, detalló la abogada Alaniz. El detenido fue quien coordinó el encuentro y pagó el remís en el que viajó la menor.

La coartada de Barrelier comenzó a desmoronarse rápidamente. Ante la familia, el hombre afirmó que tras verse con la adolescente en Cofico, ella se subió de forma voluntaria a un auto Volkswagen Gol de color rojo y se marchó.

La mirada puesta en el detenido

Tenemos conocimiento que le había mandado un audio a una amiga en el que contaba que se iba a encontrar con el detenido y también se lo comentó al remisero, por eso tenemos la certeza que se la ha llevado”, indicó la abogada.

A su vez la letrada comentó: “Agustina se fue a vivir con la madre porque el padre le comenzó a poner límites propios de la edad. Por eso se puede vincular al detenido con la vida cotidiana de la niña. Nosotros creemos que esta persona sabe dónde está la nena, pese a que hubo una demora en la alerta Sofía”.

El detenido
El detenido por la desaparición de Agostina tiene 33 años. (Foto: Facebook Claudio Barrelier)

El detenido por la desaparición de Agostina tiene 33 años. (Foto: Facebook Claudio Barrelier)

Barrelier no es un desconocido para el entorno de la víctima. Es un hombre de extrema confianza de Melisa, la mamá de Agostina. Sin embargo, detrás de esa aparente cercanía familiar, la Justicia y los abogados de la querella comenzaron a desenterrar un perfil oscuro y un entramado de mentiras que apuntan directamente contra él.

Aunque parte de la familia considera que el sospechoso era pareja de la madre de Agostina, no está confirmado ese dato aún.

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