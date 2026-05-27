Mataron a su esposa embarazada y, herido, lanzó una brutal amenaza desde el hospital: "Les voy..."

En otra publicación confirmó que Mariana estaba embarazada al momento del ataque: “Manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua”.

Uribe también ratificó públicamente la postura que había mantenido ante los investigadores cuando fue interrogado en el Hospital Regional. “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante”, expresó.

Horas más tarde compartió una foto desde la cama del hospital donde se lo ve herido y conectado a un tubo de tórax. Junto a la imagen volvió a lanzar amenazas: “Así me dejaron, pero ustedes se van para el cajón y los re pago. Por mi familia mato y muero”.

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Mientras avanza la investigación, comenzó además a reconstruirse una hipótesis sobre lo ocurrido antes del asesinato de Mariana Calfuquir.

La discusión de trasfondo

Según trascendió, Uribe habría ido hasta la vivienda de un hombre relacionado con un megaoperativo policial realizado semanas atrás para reclamar dinero vinculado a un supuesto hecho delictivo. Mariana permanecía dentro del vehículo cuando comenzó la discusión.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el sospechoso habría reaccionado disparándole directamente a la mujer. Luego atacó también a Uribe, quien recibió un balazo en la zona abdominal.

Pese a las graves heridas, el hombre logró conducir hasta la Seccional Séptima del barrio Abásolo para pedir ayuda. Cuando los efectivos se acercaron al vehículo encontraron a Mariana sin vida.

La víctima tenía 33 años, era mamá de dos hijos y trabajaba como conductora de Uber. Además hacía delivery y vendía comida para sostener a su familia. Aunque no tenía antecedentes penales, la Justicia analiza posibles vínculos con vehículos involucrados en distintos hechos delictivos ocurridos en Comodoro Rivadavia.