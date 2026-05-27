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Mataron a su esposa embarazada y, herido, lanzó una brutal amenaza desde el hospital: "Les voy..."

Mariana Soledad Calfuquir recibió un disparo a quemarropa en la cabeza. La Justicia busca dar con los responsables mientras su marido se recupera en la clínica.

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Les voy a extinguir la familia: las amenazas del sobreviviente del crimen de Mariana Calfuquir desde el hospital

"Les voy a extinguir la familia": las amenazas del sobreviviente del crimen de Mariana Calfuquir desde el hospital

Mientras continúa internado recuperándose de un disparo en el abdomen, Luis Damián Uribe comenzó a publicar violentos mensajes en redes sociales tras el brutal ataque en el que fue asesinada su pareja, Mariana Soledad Calfuquir, quien además estaba embarazada.

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A una semana del ataque, el hombre de 30 años utilizó su cuenta de Facebook para lanzar advertencias contra quienes considera responsables del crimen. “Yo no hago denuncia, agárrense bien el o... que les voy a extinguir a toda su familia”, escribió desde el hospital.

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En otra publicación confirmó que Mariana estaba embarazada al momento del ataque: “Manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua”.

Uribe también ratificó públicamente la postura que había mantenido ante los investigadores cuando fue interrogado en el Hospital Regional. “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante”, expresó.

Horas más tarde compartió una foto desde la cama del hospital donde se lo ve herido y conectado a un tubo de tórax. Junto a la imagen volvió a lanzar amenazas: “Así me dejaron, pero ustedes se van para el cajón y los re pago. Por mi familia mato y muero”.

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Mientras avanza la investigación, comenzó además a reconstruirse una hipótesis sobre lo ocurrido antes del asesinato de Mariana Calfuquir.

La discusión de trasfondo

Según trascendió, Uribe habría ido hasta la vivienda de un hombre relacionado con un megaoperativo policial realizado semanas atrás para reclamar dinero vinculado a un supuesto hecho delictivo. Mariana permanecía dentro del vehículo cuando comenzó la discusión.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el sospechoso habría reaccionado disparándole directamente a la mujer. Luego atacó también a Uribe, quien recibió un balazo en la zona abdominal.

Pese a las graves heridas, el hombre logró conducir hasta la Seccional Séptima del barrio Abásolo para pedir ayuda. Cuando los efectivos se acercaron al vehículo encontraron a Mariana sin vida.

La víctima tenía 33 años, era mamá de dos hijos y trabajaba como conductora de Uber. Además hacía delivery y vendía comida para sostener a su familia. Aunque no tenía antecedentes penales, la Justicia analiza posibles vínculos con vehículos involucrados en distintos hechos delictivos ocurridos en Comodoro Rivadavia.

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