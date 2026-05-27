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Tiene 33 años y antecedentes por violencia, quién es el detenido por la desaparición de Agostina

Claudio Gabriel Barrelier quedó imputado por privación ilegítima de la libertad en la causa que investiga la desaparición de Agostina Vega. Sus antecedentes.

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Los investigadores sostienen que fue la última persona que estuvo con la adolescente antes de que se perdiera su rastro. (Foto: Facebook Claudio Barrelier)

Los investigadores sostienen que fue la última persona que estuvo con la adolescente antes de que se perdiera su rastro. (Foto: Facebook Claudio Barrelier)

La investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desde el sábado por la noche en Córdoba, avanzó en las últimas horas con la detención de Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, acusado de haber sido la última persona que vio a la menor antes de que desapareciera.

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La Justicia ordenó su arresto luego de un operativo que incluyó 19 allanamientos simultáneos y la activación de la Alerta Sofía. El hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor de edad.

Los investigadores comenzaron a sospechar de Barrelier por las contradicciones en su relato. Aunque todavía no fue indagado formalmente, la fiscalía considera que su testimonio presentó inconsistencias desde el inicio de la causa.

El detenido mantiene un vínculo cercano con la familia de Agostina y era una persona de confianza para Melisa, la madre de la adolescente. Parte del entorno familiar sostiene que ambos habrían mantenido una relación de pareja, aunque ese dato todavía no fue confirmado en el expediente judicial.

alerta sofia Agostina Vega

Quién es el imputado

Barrelier vive en la ciudad de Córdoba y en sus redes sociales se muestra como hincha de Instituto. En varias publicaciones aparece con camisetas del club y fotos tomadas en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

Según la reconstrucción de los investigadores, el acusado y la madre de Agostina compartían además grupos vinculados a simpatizantes del club cordobés.

En uno de los perfiles analizados por los investigadores aparece una frase que ahora es observada dentro de la causa: “A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien”.

Claudio Barrelier 2

Sin embargo, la abogada del padre de la menor, Fernanda Alaniz, aseguró que el detenido tiene antecedentes penales por robo, amenazas y privación ilegítima de la libertad contra una expareja. Ese último delito coincide con la imputación que ahora le atribuyó el fiscal de instrucción Raúl Garzón.

Para la familia de Agostina, la adolescente fue engañada para concretar el encuentro con Barrelier. La investigación determinó que la joven salió el sábado a las 22.30 de su casa en barrio General Mosconi después de recibir un mensaje del acusado.

“Ella fue engañada para acercarse a la zona de Fragueiro y Campillo (en el barrio Cofico) para darle una supuesta sorpresa a la madre, y desde ahí se le pierde el rastro”, explicó Alaniz.

La investigación

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Barrelier coordinó el encuentro y también pagó el remís en el que viajó la adolescente hasta barrio Cofico.

La primera versión del detenido comenzó a desmoronarse con el avance de la investigación. Ante la familia, aseguró que después de encontrarse con Agostina, la chica subió voluntariamente a un Volkswagen Gol rojo y se fue del lugar.

alerta sofia Agostina Vega
La Justicia ordenó el arresto de Barrelier luego de un operativo que incluyó 19 allanamientos simultáneos y la activación de la Alerta Sofía. (Foto: captura de pantalla)

La Justicia ordenó el arresto de Barrelier luego de un operativo que incluyó 19 allanamientos simultáneos y la activación de la Alerta Sofía. (Foto: captura de pantalla)

“Me estuvo mintiendo toda la noche”, afirmó Gabriel Vega, padre de la adolescente desaparecida.

Tanto la fiscalía como la querella consideran que la versión del auto rojo habría sido utilizada para desviar la investigación y alejar las sospechas sobre el acusado.

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