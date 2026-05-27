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Descubrieron un movimiento de la China Suárez y piden que se le advirta a la esposa de un futbolista

Preocupación y alerta por la cercanía de la China Suárez con un jugador casado: "Vayan a avisarle”. Mirala.

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Descubrieron un movimiento de la China Suárez y piden que se le advirta a la esposa de un futbolista

Alertan a la esposa de un compañero de Mauro Icardi por ciertos movimientos de la China Suárez y las redes explotaron. Una tiktoker aseguró haber detectado actitudes de la actriz que le recordaron inmediatamente al escándalo que años atrás terminó destruyendo la relación entre Wanda Nara y el futbolista del Galatasaray.

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Todo comenzó después de los festejos del último campeonato conseguido por el club turco, donde la China compartió momentos junto a Mauro Icardi, jugadores del plantel y sus familias. Sin embargo, una usuaria de TikTok empezó a analizar movimientos en redes sociales y terminó encendiendo una nueva polémica.

Según mostró en un video viral, la actriz le habría dado “likes” a publicaciones de un compañero de Icardi y además compartió fotos junto a la esposa del futbolista y sus hijas durante los festejos.

La situación despertó una catarata de comentarios porque muchos usuarios recordaron el inicio del vínculo entre la China Suárez y Wanda Nara, cuando mantenían una relación cordial antes de que explotara el escándalo del Wandagate.

“Alerta Tatiana una vez más. No puedo creer que lo hizo de nuevo”, lanzó la tiktoker en el video que rápidamente se volvió viral.

La influencer incluso comparó directamente a la actriz con Wanda Nara y dejó frases explosivas que generaron miles de reacciones. “Miren ese like y díganme si no tiene todas las vibras de Wanda. Es una Wanda morocha”, disparó.

También hizo referencia a las fotos familiares tomadas durante los festejos del Galatasaray y sostuvo que la actriz “repite patrones” en sus vínculos con futbolistas y sus parejas.

“Obviamente no puede faltar la foto haciéndose la amiguita como siempre”, comentó la usuaria mientras mostraba imágenes de la China junto a la mujer del jugador y las hijas de la pareja.

El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y volvió a instalar a la actriz en el centro de las críticas y especulaciones en redes sociales.

Aunque no existe ninguna prueba de una relación sentimental ni de un conflicto real, muchos usuarios reaccionaron rápidamente por el antecedente del Wandagate y comenzaron a advertir a la esposa del futbolista involucrado.

“Vayan a avisarle, pobre”, cerró la tiktoker en un tono irónico que terminó potenciando todavía más el escándalo virtual.

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