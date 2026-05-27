Descubrieron un movimiento de la China Suárez y piden que se le advirta a la esposa de un futbolista

“Alerta Tatiana una vez más. No puedo creer que lo hizo de nuevo”, lanzó la tiktoker en el video que rápidamente se volvió viral.

La influencer incluso comparó directamente a la actriz con Wanda Nara y dejó frases explosivas que generaron miles de reacciones. “Miren ese like y díganme si no tiene todas las vibras de Wanda. Es una Wanda morocha”, disparó.

También hizo referencia a las fotos familiares tomadas durante los festejos del Galatasaray y sostuvo que la actriz “repite patrones” en sus vínculos con futbolistas y sus parejas.

“Obviamente no puede faltar la foto haciéndose la amiguita como siempre”, comentó la usuaria mientras mostraba imágenes de la China junto a la mujer del jugador y las hijas de la pareja.

El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y volvió a instalar a la actriz en el centro de las críticas y especulaciones en redes sociales.

Aunque no existe ninguna prueba de una relación sentimental ni de un conflicto real, muchos usuarios reaccionaron rápidamente por el antecedente del Wandagate y comenzaron a advertir a la esposa del futbolista involucrado.

“Vayan a avisarle, pobre”, cerró la tiktoker en un tono irónico que terminó potenciando todavía más el escándalo virtual.