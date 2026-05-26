Tragedia en Miramar: quién era el jubilado que murió decapitado tras chocar contra un tractor

Durante el impacto, uno de los pinches de la maquinaria golpeó violentamente la cabeza de Pallaro y le provocó la decapitación. La autopsia confirmó la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.

Según trascendió, el jubilado tenía cuatro hijos y era ampliamente reconocido en Miramar, donde residía.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien imputó al conductor del tractor por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor.

batan En las últimas horas fue derivado al complejo penitenciario de Batán. (Foto: archivo)

Rulín fue detenido luego del hecho y trasladado inicialmente a una comisaría de Miramar. En las últimas horas fue derivado al complejo penitenciario de Batán.

Aunque contaba con licencia de conducir, las autoridades determinaron que no estaba habilitado para manejar ese tipo de maquinaria agrícola.

El joven se negó a declarar ante el fiscal, que pidió a la Justicia de Garantías que la aprehensión sea convertida formalmente en detención mientras continúa la investigación.

Los investigadores también remarcaron que el artículo 62 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola y también su desplazamiento en condiciones de baja visibilidad, como situaciones de niebla.

Otra tragedia rural: un trabajador murió aplastado por un tractor en Misiones

En Misiones, Mario Aníbal Cuevas, un trabajador rural de 49 años, murió mientras realizaba tareas en un campo de Colonia Oro Verde luego de perder el control del tractor que manejaba. El vehículo volcó y terminó aplastándolo, provocándole la muerte en el acto.

Tras el accidente, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para determinar cómo ocurrió el hecho. La Justicia ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación.

Soja.jpg Un trabajador rural en Misiones murió mientras realizaba tareas en un campo de Colonia Oro Verde luego de perder el control del tractor que manejaba. (Foto: Shutterstock)

También se registraron otros episodios similares en la provincia. Un trabajador de 68 años murió al quedar atrapado por un tractor en Aristóbulo del Valle y una mujer de 55 falleció en San Antonio tras caer de una maquinaria agrícola y ser atropellada durante una jornada laboral.