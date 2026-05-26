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Tragedia en Miramar: quién era el jubilado que murió decapitado tras chocar contra un tractor

Atilio Alberto Pallaro murió en una trágica colisión sobre la ruta provincial 77 tras impactar contra un tractor.

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El conductor del tractor quedó detenido y se negó a declarar. (Foto: captura de pantalla)

El conductor del tractor quedó detenido y se negó a declarar. (Foto: captura de pantalla)

Atilio Alberto Pallaro, un jubilado de 77 años, murió decapitado en una trágica colisión tras chocar con su auto contra un tractor en cercanías de Miramar. La víctima era un vecino muy conocido de la zona y había trabajado durante años en el Casino de Mar del Plata.

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El accidente ocurrió el lunes cerca de las 20 sobre la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene. Pallaro manejaba un Volkswagen Voyage cuando impactó contra un tractor Deutz conducido por Damián Rulín, un peón rural de 21 años.

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Pallaro manejaba un Volkswagen Voyage cuando impactó contra un tractor Deutz. (Foto: archivo)

Pallaro manejaba un Volkswagen Voyage cuando impactó contra un tractor Deutz. (Foto: archivo)

La investigación

De acuerdo con las pericias realizadas en el lugar, el tractor trasladaba un pinche con dos rollos de pastura que obstruían las luces traseras del vehículo agrícola y habrían dificultado la visibilidad sobre la ruta.

Durante el impacto, uno de los pinches de la maquinaria golpeó violentamente la cabeza de Pallaro y le provocó la decapitación. La autopsia confirmó la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.

Según trascendió, el jubilado tenía cuatro hijos y era ampliamente reconocido en Miramar, donde residía.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, quien imputó al conductor del tractor por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor.

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En las últimas horas fue derivado al complejo penitenciario de Batán. (Foto: archivo)

En las últimas horas fue derivado al complejo penitenciario de Batán. (Foto: archivo)

Rulín fue detenido luego del hecho y trasladado inicialmente a una comisaría de Miramar. En las últimas horas fue derivado al complejo penitenciario de Batán.

Aunque contaba con licencia de conducir, las autoridades determinaron que no estaba habilitado para manejar ese tipo de maquinaria agrícola.

El joven se negó a declarar ante el fiscal, que pidió a la Justicia de Garantías que la aprehensión sea convertida formalmente en detención mientras continúa la investigación.

Los investigadores también remarcaron que el artículo 62 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 prohíbe la circulación nocturna de maquinaria agrícola y también su desplazamiento en condiciones de baja visibilidad, como situaciones de niebla.

Otra tragedia rural: un trabajador murió aplastado por un tractor en Misiones

En Misiones, Mario Aníbal Cuevas, un trabajador rural de 49 años, murió mientras realizaba tareas en un campo de Colonia Oro Verde luego de perder el control del tractor que manejaba. El vehículo volcó y terminó aplastándolo, provocándole la muerte en el acto.

Tras el accidente, efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar para determinar cómo ocurrió el hecho. La Justicia ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación.

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Un trabajador rural en Misiones murió mientras realizaba tareas en un campo de Colonia Oro Verde luego de perder el control del tractor que manejaba. (Foto: Shutterstock)

Un trabajador rural en Misiones murió mientras realizaba tareas en un campo de Colonia Oro Verde luego de perder el control del tractor que manejaba. (Foto: Shutterstock)

También se registraron otros episodios similares en la provincia. Un trabajador de 68 años murió al quedar atrapado por un tractor en Aristóbulo del Valle y una mujer de 55 falleció en San Antonio tras caer de una maquinaria agrícola y ser atropellada durante una jornada laboral.

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