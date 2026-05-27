Desafío matemático: ¿cuánto es (1500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1?

Resolución paso a paso

1. Paréntesis

Se resuelven primero las operaciones dentro de los paréntesis:

(1500 + 1500) = 3000

(40 ÷ 20) = 2

Nueva expresión:

3000 ÷ 2 + 10 - 1

2. División

La división aparece antes que la suma y la resta:

3000 ÷ 2 = 1500

Nueva expresión:

1500 + 10 - 1

3. Suma y resta

Se realizan las operaciones de izquierda a derecha:

1500 + 10 = 1510

1510 - 1 = 1509

desafio-matematico

Resultado final: 1509

¿Por qué este tipo de ejercicios beneficia al cerebro?

Resolver operaciones mentales con frecuencia fortalece distintas funciones cognitivas. Diversas investigaciones sobre entrenamiento cognitivo y cálculo mental señalan que este tipo de ejercicios puede estimular áreas del cerebro vinculadas con la lógica, la memoria y el razonamiento. La práctica regular de estos desafíos mejora la rapidez para tomar decisiones y mantiene el cerebro en estado activo.

Principales beneficios:

Mejor concentración: la necesidad de atención sostenida durante la resolución mejora el enfoque mental.

Mayor agilidad: el entrenamiento constante acelera el procesamiento de información.

Prevención del deterioro cognitivo: el ejercicio mental regular contribuye a mantener las capacidades mentales en buen estado.

Fortalecimiento de la memoria: el trabajo con números mejora la memoria operativa y a largo plazo.

Estimulación de la flexibilidad mental: resolver distintos problemas permite adaptarse con mayor facilidad a nuevos desafíos.