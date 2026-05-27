Desafío matemático: ¿cuánto es (1500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1?

Resolución paso a paso
1. Paréntesis
Se resuelven primero las operaciones dentro de los paréntesis:
(1500 + 1500) = 3000
(40 ÷ 20) = 2
Nueva expresión:
3000 ÷ 2 + 10 - 1
2. División
La división aparece antes que la suma y la resta:
3000 ÷ 2 = 1500
Nueva expresión:
1500 + 10 - 1
3. Suma y resta
Se realizan las operaciones de izquierda a derecha:
1500 + 10 = 1510
1510 - 1 = 1509
Resultado final: 1509
¿Por qué este tipo de ejercicios beneficia al cerebro?
Resolver operaciones mentales con frecuencia fortalece distintas funciones cognitivas. Diversas investigaciones sobre entrenamiento cognitivo y cálculo mental señalan que este tipo de ejercicios puede estimular áreas del cerebro vinculadas con la lógica, la memoria y el razonamiento. La práctica regular de estos desafíos mejora la rapidez para tomar decisiones y mantiene el cerebro en estado activo.
Principales beneficios:
Mejor concentración: la necesidad de atención sostenida durante la resolución mejora el enfoque mental.
Mayor agilidad: el entrenamiento constante acelera el procesamiento de información.
Prevención del deterioro cognitivo: el ejercicio mental regular contribuye a mantener las capacidades mentales en buen estado.
Fortalecimiento de la memoria: el trabajo con números mejora la memoria operativa y a largo plazo.
Estimulación de la flexibilidad mental: resolver distintos problemas permite adaptarse con mayor facilidad a nuevos desafíos.