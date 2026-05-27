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Desafío matemático: ¿cuánto es (1500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1?

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

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Aunque la cuenta parece sencilla

Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

Los desafíos para resolver ejercicios matemáticos en pocos segundos se vuelven cada vez más populares en redes sociales. Este tipo de propuestas pone a prueba la rapidez mental y la comprensión de un principio básico: la jerarquía de operaciones. A continuación, se presenta una operación que parece simple, pero puede generar errores si no se sigue el orden correcto.

Leé también Desafío matemático para resolver en menos de 12 segundos: 33 × 11 + 33 + 11 - (22 + 11) + 55
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones. Por último, sumas y restas.

Desafío matemático: (1500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1

Para obtener el resultado correcto, es necesario aplicar la jerarquía matemática, también conocida como PEMDAS, que define el orden de resolución: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y divisiones (de izquierda a derecha), Sumas y restas (de izquierda a derecha)

El descuido de este orden convierte ejercicios simples en verdaderos desafíos lógicos. Este tipo de ejercicios pone en evidencia la importancia de respetar el orden de las operaciones para evitar errores de cálculo.

desafio-matematico

Resolución paso a paso

1. Paréntesis

Se resuelven primero las operaciones dentro de los paréntesis:

(1500 + 1500) = 3000

(40 ÷ 20) = 2

Nueva expresión:

3000 ÷ 2 + 10 - 1

2. División

La división aparece antes que la suma y la resta:

3000 ÷ 2 = 1500

Nueva expresión:

1500 + 10 - 1

3. Suma y resta

Se realizan las operaciones de izquierda a derecha:

1500 + 10 = 1510

1510 - 1 = 1509

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Resultado final: 1509

¿Por qué este tipo de ejercicios beneficia al cerebro?

Resolver operaciones mentales con frecuencia fortalece distintas funciones cognitivas. Diversas investigaciones sobre entrenamiento cognitivo y cálculo mental señalan que este tipo de ejercicios puede estimular áreas del cerebro vinculadas con la lógica, la memoria y el razonamiento. La práctica regular de estos desafíos mejora la rapidez para tomar decisiones y mantiene el cerebro en estado activo.

Principales beneficios:

Mejor concentración: la necesidad de atención sostenida durante la resolución mejora el enfoque mental.

Mayor agilidad: el entrenamiento constante acelera el procesamiento de información.

Prevención del deterioro cognitivo: el ejercicio mental regular contribuye a mantener las capacidades mentales en buen estado.

Fortalecimiento de la memoria: el trabajo con números mejora la memoria operativa y a largo plazo.

Estimulación de la flexibilidad mental: resolver distintos problemas permite adaptarse con mayor facilidad a nuevos desafíos.

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