Chechu Bonelli explotó contra Darío Cvitanich y habló de amenazas: "Necesidad de herir" 

El descargo de Chechu Bonelli

Fue en este contexto que, abordada por las cámaras de Intrusos (América TV), Chechu Bonelli rompió el silencio sobre el tema, habló a las claras sobre las amenazas de su exmarido y por qué cree que está empecinado en perjudicarla.

"Estoy agotada, canadísima. Lo que les voy a decir es que no voy a permitir que nada ni nadie ensucie mi nombre y apellido. Estuve casada durante 14 años con una persona que hoy lamentablemente desconozco, y de la cual sigo esperanzada de que en algún momento cambie", comenzó expresando una apesadumbrada Chechu.

Fue allí que dejó en claro que no tendrían por qué haber salido a la luz cuestiones de índole privadas. En cuanto al tema de la perra que publicó Pochi, dijo: "Evidentemente se comunicó con una persona que tiene la información, que la brindó y que fue como la contó".

"Estamos hablando hoy de una perra que amo, que está bien cuidada, que está gracias a Dios en el lugar que yo había propuesto llevarla, pero me prohibieron pisar la ciudad (de Baradero) y me prohíben hace mucho tiempo estar en contacto con su familia, a la cual amo más allá de todo", expuso Bonelli.

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Así, al ser consultada sobre por qué cree que se filtra todo, la modelo fue tajante y habló de "una necesidad de herir". "Estoy cansada. No me pueden ver bien, no pueden ver que sea genuina, no pueden ver que la gente empatice conmigo. Siento que hay un odio constante de la otra parte todo el tiempo, queriendo sacar a la luz cuestiones privadas", disparó harta.

"Me parece que por respeto a lo que fue nuestra historia de amor, que fue hermosa, hay cosas que se tienen que guardar. No sé cuál es el odio. Lo que veo es que todo el tiempo quiere hacerme quedar mal, y lo ve todo el mundo", sumó visiblemente angustiada.

Al tiempo que reveló que "él vive en una casa con jardín, por eso cómo explicás que al principio recibía a las nenas y también recibía a la perra", cuando de un momento al otro le informó vía mail que no se iba a hacer más cargo de la perra porque no tenía las condiciones para seguir teniéndola concluyó asombrada.