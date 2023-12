Liga Profesional: el reclamo de Colón que tratará la AFA

José Vignatti, presidente de Colón, se reunió en la AFA, donde aceptaron discutir la solicitud de anulación. La decisión final recae en el Tribunal de Disciplina, que se pronunciará la próxima semana. Mientras tanto, se notificó a Gimnasia, otorgándole cinco días para presentar su defensa.

El 22 de junio pasado, la Asamblea Extraordinaria, por unanimidad, decidió anular uno de los tres descensos, específicamente el segundo por promedios, con la intención de reducir a dos los equipos que perderían la categoría hasta 2028.

Si se revierte el descenso, la Liga Profesional quedaría con 29 equipos, ya que en esta temporada ascendieron Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra, y descendió por promedios Arsenal de Sarandí.

La argumentación presentada por el club santafesino sostiene que la modificación del reglamento debió llevarse a cabo mediante el Comité Ejecutivo, no a través de la Asamblea. Además, señala que en la misma Asamblea no estuvieron presentes todos los representantes, como el caso de Talleres de Córdoba. Asimismo, destaca que, al modificar el descenso, el reglamento no especificó las consecuencias si un equipo ocupaba el último lugar tanto en promedios como en la tabla general.

Colón sostuvo que la anulación del tercer descenso lo perjudicó

Más allá de lo reglamentario, Colón consideró que la anulación del tercer descenso lo perjudicó porque en las últimas fechas se jugaron partidos entre clubes en peligro con otros "que ya estaban a salvo a partir de la eliminación del tercer descenso".

"En la gran mayoría de estos partidos, los clubes aún comprometidos obtuvieron la victoria, algo que se explica sin dudas por la relajación que provocó al rival la salvación y el mantenimiento de la categoría en la fecha inmediata anterior", agregó el escrito que presentó Colón ante la AFA.

Para la entidad de Santa Fe, es "indudable" que la modificación del reglamento en medio de la competición fue "antirreglamentaria, violatoria del principio de irretroactividad de las normas y perjudicial para el club Colón".