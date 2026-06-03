"Me hicieron llorar": el duro episodio que vivió Alejandra Majluf en Gran Hermano con sus compañeros

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Cómo fue el ingreso de Alejandra Majluf a Gran Hermano

Alejandra Majluf concretó su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en una jornada que generó impacto inmediato dentro de la casa y entre los participantes. Su llegada no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas de conversación del reality, especialmente por las reacciones que despertó su aparición.

El ingreso se produjo tras la salida de La Bomba Tucumana, en un contexto de expectativa previa ya que su nombre venía circulando como posible reemplazo desde hacía varios meses. La entrada estuvo marcada por el suspenso: dejó su valija en el acceso a la casa y luego cruzó la puerta sin dar demasiadas pistas sobre su identidad, lo que generó incertidumbre entre los participantes.

Durante el recorrido por el interior de la casa, se dio un reencuentro especial con Andrea del Boca, momento que se vivió con emoción y afecto entre ambas. El abrazo fue inmediato y cargado de cariño, en una escena que contrastó con la confusión inicial de varios jugadores, que no lograban reconocerla por su cambio de imagen y el clima de misterio que rodeó su llegada.