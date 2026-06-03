A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Sentida

"Me hicieron llorar": el duro episodio que vivió Alejandra Majluf en Gran Hermano con sus compañeros

Alejandra Majluf tuvo una bienvenida movida dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por parte de sus compañeros, que incluyó comentarios que la hicieron romper en llanto.

3 jun 2026, 23:37
Banner seguínos en google Primicias Ya
Me hicieron llorar: el duro episodio que vivió Alejandra Majluf en Gran Hermano con sus compañeros
Me hicieron llorar: el duro episodio que vivió Alejandra Majluf en Gran Hermano con sus compañeros

"Me hicieron llorar": el duro episodio que vivió Alejandra Majluf en Gran Hermano con sus compañeros

Alejandra Majluf atraviesa sus primeras 24 horas dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en una casa que vive días de máxima intensidad y que acaba de superar la barrera de los 100 días desde su relanzamiento en febrero.

La actriz desembarcó en un escenario completamente distinto al que suele encontrar un jugador que ingresa al inicio del certamen: grupos consolidados, rivalidades y una dinámica de juego que lleva más de tres meses en constante transformación.

Leé también

Fuerte acusación en Gran Hermano: Solange expuso a Manuel en plena gala de nominación y generó un escándalo

fuerte acusacion en gran hermano: solange expuso a manuel en plena gala de nominacion y genero un escandalo

Mientras intenta adaptarse a la rutina de la casa más famosa del país, Alejandra ya comenzó a protagonizar sus primeros intercambios con los participantes, que en las últimas horas le hicieron una broma de mal gusto.

Me hicieron un chiste que no fue muy gracioso. Me dijeron que ella fue expulsada por romper un vestido y, después, me dijeron que había que votar para ver si me quedaba o me iba. Me hicieron llorar", le dijo la actriz a Santiago del Moro, mientras sus compañeros estallaban de risa.

Embed

Cómo fue el ingreso de Alejandra Majluf a Gran Hermano

Alejandra Majluf concretó su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en una jornada que generó impacto inmediato dentro de la casa y entre los participantes. Su llegada no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas de conversación del reality, especialmente por las reacciones que despertó su aparición.

El ingreso se produjo tras la salida de La Bomba Tucumana, en un contexto de expectativa previa ya que su nombre venía circulando como posible reemplazo desde hacía varios meses. La entrada estuvo marcada por el suspenso: dejó su valija en el acceso a la casa y luego cruzó la puerta sin dar demasiadas pistas sobre su identidad, lo que generó incertidumbre entre los participantes.

Durante el recorrido por el interior de la casa, se dio un reencuentro especial con Andrea del Boca, momento que se vivió con emoción y afecto entre ambas. El abrazo fue inmediato y cargado de cariño, en una escena que contrastó con la confusión inicial de varios jugadores, que no lograban reconocerla por su cambio de imagen y el clima de misterio que rodeó su llegada.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto