En total, el argentino campeón del mundo llevaba 24 triunfos y cinco empates, con 17 goles y 18 asistencias. Pese a eso, este domingo no estuvo cerca de engrosar esos números, ya que contó con dos chances que no logró convertir y, quizás, la jugada más peligrosa se produjo gracias a una asistencia, cuando le tiró un pase largo a Mbappé, aunque el francés no estuvo preciso y definió por arriba del travesaño.

El PSG suele mantener una diferencia bastante amplia de ventaja en la Ligue 1, pero la misma se redujo de forma considerable con esta derrota, la segunda de manera consecutiva como visitante. Ahora, quedó en el primer puesto, con tres puntos más que Lens, que abrió la jornada 19 con una victoria por 1-0 ante Auxerre. En caso de tener otro tropezón, el conjunto parisino podría poner en riesgo su liderazgo en la tabla de posiciones.

image.png

La palabra de Galtier tras la derrota del PSG: "Estoy especialmente decepcionado"

Tras la derrota en el Roazhon Park, el entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, fue muy contundente con sus palabras: “Estoy especialmente decepcionado con nuestra actuación. Concedimos muchas situaciones al rival y, sobre todo, no hemos creado nada. Tuvimos muy pocas situaciones favorables, salvo quizás al final, cuando empujamos de forma desorganizada”.

El DT, además, se refirió a lo difícil que es retomar el juego del equipo después del parate para el Mundial Qatar 2022. “Durante ocho semanas, el grupo estuvo completamente disperso, con jugadores por todo el mundo, asumiendo otros principios de juego con sus selecciones nacionales. Tuvimos dos entrenamientos para trabajar colectivamente con todos. Tendremos tiempo para trabajar y encontrar nuestros principios de juego con mucha más verticalidad y tener una mejor respuesta ofensiva, con apoyos y centrocampistas que vengan de las líneas de fondo para que tengamos la conexión con nuestros tres atacantes”, explicó.

Finalmente, los periodistas también le preguntaron por el duelo que ya aparece en el horizonte ante el poderoso alemán por los octavos de final de la Champions League: “¿Si me preocupa el Bayern? El partido está cerca y lejos, nos concentraremos en los partidos que tenemos que jugar para encontrar más verticalidad y continuidad en nuestro juego”.