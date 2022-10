Además, el periodista aseguró que la relación entre el futbolista y la cantante llegó a su fin: “Lo que a mí me cuentan es que la relación está terminada, eso es lo más importante, pero te voy a detallar el detrás de escena de las fotos que vimos. ¿No es raro que ellos se muestren públicamente en medio de este lío?”.

“Lo que me decían es que este finde arranco a full la estrategia mediática, un poco porque la familia de Tini no quiere escándalo y otro poco porque la AFA está podrida de los problemas internos del futbolista”, agregó Etchegoyen.

Para finalizar, Etchegoyen detalló: “No les parece raro que De Paul y Tini hayan estado en el mismo país las últimas semanas y no se hayan visto nunca. Recién ahora en medio de todo esto se ven y justo da la casualidad que aparecen en la vía pública para que todos los veamos, déjenme dudar”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: encuentro secreto y una decisión muy dolorosa

A pesar de los rumores que indicaban que estaban en crisis, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se mostraron juntos paseando por las calles de Madrid, y enfrentaron el qué dirán. Sin embargo y a pesar de las apariencias, la relación no estaría del todo bien.

Así lo aseguró Luli Fernández, que ratificó la separación de la cantante y el futbolista en Socios del Espectáculo (El Trece), con detalles exclusivos del encuentro.

"Si se encontraron para otra cosa, no se nota en la foto. Si quisieron demostrar algo, ellos que son tan del marketing, no se ven dos personas enamoradas”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

Según Luli, “la relación no está en un buen momento. Cuando dije que Tini tenía a De Paul bloqueado de todos lados es porque lo tenía bloqueado. Y me refería a WhatsApp y teléfono. Existió el llamado del papá de Tini y Rodrigo De Paul. Él no sabe cómo manejar esta situación”.

La mamá de Indalecio analizó las fotos que se filtraron y que, en teoría, oficializaban que estaba todo bien entre ellos, pero según ella sería todo lo contrario: “La realidad es que mostrarse juntos era parte de este proceso porque ellos tienen un vínculo y se quieren”, aseguró y sumó, “se juntaron a tomar un café para arreglar las cosas”.

"Vamos a ver qué pasa de acá al mundial. A mí me dicen que la idea es preservar a Tini Stoessel y a Rodrigo De Paul previo a la competencia porque si algo no sale, que sería una pavada, se le haría cargo a ella por esta situación, algo que todos intentan evitar”, dijo y cerró: “El Atlético de Madrid tendría decidido desprenderse de Rodrigo De Paul cuando termine el mundial”.