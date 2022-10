Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: encuentro secreto y una decisión muy dolorosa

"Si se encontraron para otra cosa, no se nota en la foto. Si quisieron demostrar algo, ellos que son tan del marketing, no se ven dos personas enamoradas”, comenzó diciendo Rodrigo Lussich.

Según Luli, “la relación no está en un buen momento. Cuando dije que Tini tenía a De Paul bloqueado de todos lados es porque lo tenía bloqueado. Y me refería a WhatsApp y teléfono. Existió el llamado del papá de Tini y Rodrigo De Paul. Él no sabe cómo manejar esta situación”.

La mamá de Indalecio analizó las fotos que se filtraron y que, en teoría, oficializaban que estaba todo bien entre ellos, pero según ella sería todo lo contrario: “La realidad es que mostrarse juntos era parte de este proceso porque ellos tienen un vínculo y se quieren”, aseguró y sumó, “se juntaron a tomar un café para arreglar las cosas”.

"Vamos a ver qué pasa de acá al mundial. A mí me dicen que la idea es preservar a Tini Stoessel y a Rodrigo De Paul previo a la competencia porque si algo no sale, que sería una pavada, se le haría cargo a ella por esta situación, algo que todos intentan evitar”, dijo y cerró: “El Atlético de Madrid tendría decidido desprenderse de Rodrigo De Paul cuando termine el mundial”.

tini stoessel y de paul 17-10.jpg

El fuerte gesto de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en medio de los rumores de separación

En las últimas semanas circuló un fuerte rumor de crisis y separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Incluso los rumores involucraron a la familia de la cantante y el deportista. Pero, ellos echaron todo por tierra al mostrarse juntos paseando por Madrid.

“Tini y De Paul ahora juntos en Madrid. No hay separación”, escribió Estefi Berardi con las fotos que llegaron desde el Viejo Continente.

“Acá les dejo otra sin marca”, agregó la morocha en otra foto en la que se ve a la parejita de compras por los negocios de la capital Española.

Los últimos días Tini había estado en Barcelona grabando un video de publicidad y también participó de uno de los shows de Tiago PZK que está dando con su gira por esos pagos. El finde semana se los vio en la fiesta Bresh de la ciudad catalana.

Apenas pudo Tini viajó a Madrid y se encontró con el mediocampista, que seguro no había estado libre ya que concentró y jugó con su equipo, el Atlético de Madrid.

tini2.jpg