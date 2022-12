Las imágenes de Suárez agarrándose la cabeza, lamentándose y llorando, recorrieron el mundo del deporte. Fue el último mundial del delantero que supo estar entre los mejores jugadores del mundo y triunfar en Ajax, Liverpool y Barcelona.

Al término del encuentro, una periodista abordó a Suárez para hacerle una entrevista, y el uruguayo no pudo ocultar su desconsuelo ni la frustración.

"Estoy desilusionado, con tristeza. Te da bronca llegar hasta este límite y responder como lo hicimos hoy. Somos autocríticos que los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero hoy es un día para reflexionar sobre que dimos el máximo. Es tristeza y decepción lo que siento hoy", respondió de primera el jugador.

El plantel uruguayo se fue muy disconforme con el arbitraje del partido, y Suárez se descargó contra la FIFA por lo sucedido.

"Veo penal a Edi (Cavani) porque le corta la carrera, después la de Darwin (Núñez) es clarísima también. No son excusas, pero se están cobrando penales increíbles y ahí está el Comité de Árbitros y la FIFA que tienen que explicarse mejor", reprochó.

"Después del partido quise darles un abrazo a mi esposa y a mis hijos y vino gente de la FIFA diciendo que no podían bajar al campo de juego, cuando el otro día había un jugador de Francia con sus hijos en el banco de suplentes. ¿Por qué siempre contra Uruguay? Parece que Uruguay debiera tener otro poderío a nivel mediático para tener acceso a que mis hijos bajen a saludarme, pero así es la FIFA", continuó.

Por último, Suárez entre lágrimas confesó: "Estoy desilusionado. Lo que yo pensaba antes del partido era en mi hijo, que con cuatro años no me hubiera visto ganar un partido. Hoy me vio ganar pero se va con la imagen de esa tristeza y para un padre y un jugador es difícil".