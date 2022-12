"Desgraciadamente, hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos", publicó en un hilo de su cuenta de Twitter, donde tiene más de 500.000 seguidores.

Mundial Qatar 2022: el descargo del youtuber Momo Benavidez tras ser echado por la FIFA

"Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón a quienes sienten que les fallé, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente, traté de ser la voz de cada uno de ustedes, lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre", agregó.

Y completó: "Gracias por acompañarme en este sueño que viví, gracias a la AFA y a los jugadores y trabajadores de la Selección que siempre me integraron (y no depende de ellos) y sobre todo a los jugadores por los momentos de felicidad que nos hacen vivir y que son lo mas importante".

"Hasta acá llegó este hermoso y jodido trabajo, espero no haberlos defraudado y me verán blogueando desde cualquier lado, alentando como siempre, cantando como siempre, porque lo importante es que Argentina llegue a lo más alto, no mi rol, yo fui un eslaboncito de algo hermoso", agregó.

Y, antes de despedirse, anunció que buscará estar de todas formas el martes en el estadio Lusail para la semifinal ante Croacia: "Como digo siempre: "Banquemos a los jugadores y a los que laburan todos los días para que lleguemos lo más alto posible. El martes desde la tribuna como sea, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno más. Los amo, perdón y gracias".