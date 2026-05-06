En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que elevó el monto total por hijo a $141.311.
Con el aumento de mayo 2026, la AUH supera los $113.000 por hijo, pero al sumar un extra el monto puede duplicarse. Cómo acceder, quiénes lo cobran y cuánto se puede recibir según la cantidad de hijos.
AUH: cómo pasar de $113.000 a más de $220.000 en mayo con este extra automático
En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que elevó el monto total por hijo a $141.311.
Sin embargo, no todo ese dinero se cobra en el mes. Como ocurre habitualmente, el organismo liquida el 80% de forma directa, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH.
Esto significa que, en mayo, cada titular percibe $113.049 por hijo, pero el dato clave -y el que muchos todavía no están aprovechando- es que ese monto puede aumentar considerablemente al combinarse con otros beneficios compatibles.
El principal complemento que permite elevar el ingreso mensual es la Tarjeta Alimentar, un beneficio que se paga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos.
A diferencia de otros programas, no requiere inscripción previa, ya que ANSES cruza datos y deposita el dinero directamente en la misma cuenta.
Los montos vigentes en mayo 2026 son:
Al sumar ambos ingresos, el panorama cambia completamente y aparece el verdadero potencial del sistema de asistencia:
1 hijo
Total: $165.299
2 hijos
Total: $308.034
3 hijos o más
Total: $447.209
Uno de los problemas más comunes es que muchos titulares solo miran el monto de la AUH y no tienen en cuenta los beneficios adicionales que pueden estar recibiendo —o que podrían activar.
También ocurre que algunos:
Esto provoca que pierdan ingresos mensuales importantes sin darse cuenta.
Otro punto clave es el dinero retenido por ANSES.
Ese 20% que no se cobra mes a mes se acumula y puede representar un monto significativo cuando se presenta la Libreta AUH, que certifica:
En términos simples:
Es plata que ya es del beneficiario, pero que se libera más adelante.
Para no perder ningún ingreso, es fundamental cumplir con algunos pasos básicos:
Toda esta información se puede consultar desde la plataforma oficial del organismo, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.