AUH: cómo pasar de $113.000 a más de $220.000 en mayo con este extra automático

A diferencia de otros programas, no requiere inscripción previa, ya que ANSES cruza datos y deposita el dinero directamente en la misma cuenta.

Los montos vigentes en mayo 2026 son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Cuánto se puede cobrar en total en mayo

Al sumar ambos ingresos, el panorama cambia completamente y aparece el verdadero potencial del sistema de asistencia:

1 hijo

AUH (80%): $113.049

Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $165.299

2 hijos

AUH: $226.098

Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $308.034

3 hijos o más

AUH: $339.147

Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $447.209

Por qué muchos cobran menos sin saberlo

Uno de los problemas más comunes es que muchos titulares solo miran el monto de la AUH y no tienen en cuenta los beneficios adicionales que pueden estar recibiendo —o que podrían activar.

También ocurre que algunos:

No actualizan sus datos familiares

No tienen acreditados correctamente a sus hijos

Desconocen que la Tarjeta Alimentar es automática

Esto provoca que pierdan ingresos mensuales importantes sin darse cuenta.

ANSES AUH

El rol del 20% retenido: un ingreso extra a futuro

Otro punto clave es el dinero retenido por ANSES.

Ese 20% que no se cobra mes a mes se acumula y puede representar un monto significativo cuando se presenta la Libreta AUH, que certifica:

Escolaridad

Controles de salud

Vacunación

En términos simples:

Es plata que ya es del beneficiario, pero que se libera más adelante.

Cómo asegurarte de cobrar el monto completo

Para no perder ningún ingreso, es fundamental cumplir con algunos pasos básicos:

Mantener actualizados los datos en ANSES

Verificar que los hijos estén correctamente vinculados

Controlar la liquidación mensual

Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

Toda esta información se puede consultar desde la plataforma oficial del organismo, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.