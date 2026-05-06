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Buenos Aires, sinónimo de tango: llega la 22ª edición del Campeonato de Baile de la Ciudad

El evento se extenderá hasta el 17 de mayo y se realizará en milongas emblemáticas, espacios culturales, la Casa de la Cultura y la Usina del Arte.

Llega la 22ª edición del Campeonato de Baile de la Ciudad (Foto: Linda Buenos Aires).

Llega la 22ª edición del Campeonato de Baile de la Ciudad (Foto: Linda Buenos Aires).

Hasta el 17 de mayo, la Ciudad vive la 22ª edición del Campeonato de Baile en milongas emblemáticas, espacios culturales, la Casa de la Cultura y la Usina del Arte. Un espectáculo imperdible, donde todos somos los invitados principales.

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El certamen, donde podremos disfrutar de nuestra música típica y ser parte del campeonato, forma parte de las preliminares oficiales de Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2026, donde se definirá a los representantes de la Ciudad.

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El campeonato tendrá las categorías Tango de Pista, Tango Escenario, Milongueros del Mundo, Milonga y Vals, y se desarrollará en tres etapas de definición: rondas clasificatorias hasta el 13 de mayo; semifinales el jueves 14 y el viernes 15; y las finales el sábado 16 y domingo 17, respectivamente.

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Para más información sobre Mundial de Baile 2026

  • Hasta el 17 de mayo. en milongas emblemáticas, espacios culturales, la Casa de la Cultura y la Usina del Arte (Caffarena 1).
  • Más información en: linda.buenosaires.gob.ar

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