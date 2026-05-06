Buenos Aires, sinónimo de tango: llega la 22ª edición del Campeonato de Baile de la Ciudad

Hasta el 17 de mayo, la Ciudad vive la 22ª edición del Campeonato de Baile en milongas emblemáticas, espacios culturales, la Casa de la Cultura y la Usina del Arte. Un espectáculo imperdible, donde todos somos los invitados principales.
El evento se extenderá hasta el 17 de mayo y se realizará en milongas emblemáticas, espacios culturales, la Casa de la Cultura y la Usina del Arte.
Llega la 22ª edición del Campeonato de Baile de la Ciudad (Foto: Linda Buenos Aires).
Hasta el 17 de mayo, la Ciudad vive la 22ª edición del Campeonato de Baile en milongas emblemáticas, espacios culturales, la Casa de la Cultura y la Usina del Arte. Un espectáculo imperdible, donde todos somos los invitados principales.
El certamen, donde podremos disfrutar de nuestra música típica y ser parte del campeonato, forma parte de las preliminares oficiales de Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2026, donde se definirá a los representantes de la Ciudad.
El campeonato tendrá las categorías Tango de Pista, Tango Escenario, Milongueros del Mundo, Milonga y Vals, y se desarrollará en tres etapas de definición: rondas clasificatorias hasta el 13 de mayo; semifinales el jueves 14 y el viernes 15; y las finales el sábado 16 y domingo 17, respectivamente.