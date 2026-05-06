Cómo pedir la pensión por fallecimiento en ANSES: el paso a paso para cobrar sin demoras

Cónyuge o esposo/a

Conviviente (debe acreditar convivencia)

Hijos solteros menores de 18 años

Hijos con discapacidad (sin límite de edad)

En algunos casos, también pueden acceder hijos mayores si cumplen condiciones específicas.

Qué requisitos hay que cumplir

Para iniciar el trámite, es necesario que el fallecido haya estado en alguna de estas situaciones:

Jubilado o pensionado

Trabajador en actividad (registrado)

Aportante al sistema previsional

Además, los familiares deberán acreditar el vínculo mediante documentación oficial.

Documentación necesaria

Este es uno de los puntos donde más errores se cometen. Tener todo listo acelera mucho el trámite.

Se suele pedir:

DNI del solicitante

Partida de defunción

Documentación que acredite el vínculo (acta de matrimonio o convivencia)

Partidas de nacimiento de hijos (si corresponde)

En casos de convivencia, pueden solicitar pruebas adicionales como domicilio compartido.

No será del 3.70%: ANSES y Milei confirmaron el aumento real para jubilados y pensionados en mayo ANSES sorprende con un nuevo pago en mayo: quiénes cobran $366.000 y cómo se accede

Paso a paso: cómo iniciar el trámite en ANSES

El proceso no es automático, pero tampoco es complicado si se siguen los pasos correctos:

1. Reunir toda la documentación

Antes de sacar turno, es clave tener todos los papeles listos para evitar rechazos.

2. Solicitar un turno

El trámite se realiza de forma presencial, por lo que hay que pedir un turno en ANSES desde su web oficial.

3. Presentarse en la oficina

El día del turno, el solicitante debe llevar toda la documentación original.

Un agente verificará los datos y cargará la solicitud.

4. Esperar la evaluación

ANSES analiza el caso y, si todo está correcto, aprueba la pensión.

5. Cobro del beneficio

Una vez aprobada, la pensión se deposita en la cuenta bancaria declarada.

Cuánto se cobra por la pensión por fallecimiento

El monto depende de la situación del fallecido:

Si era jubilado: se toma como base su haber

Si era trabajador: se calcula según aportes realizados

En general, la pensión representa un porcentaje del ingreso que tenía el titular.

Errores comunes que pueden demorar el trámite

Este punto es clave para evitar problemas:

No acreditar correctamente la convivencia

Presentar documentación incompleta

No actualizar datos en ANSES

Confundir el tipo de beneficio

Estos errores pueden hacer que el trámite se retrase semanas o incluso meses.