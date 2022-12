Luego de haber comenzado el partido ante Australia como titular, el futbolista de Sevilla apenas pudo disputar cinco minutos del segundo tiempo cuando debió ser reemplazado por el defensor Lisandro Martínez. Luego del partido, el Papu había confirmado que se dobló el tobillo y que era un esguince. Pero, a tres días de la final ganada ante Francia, su mamá reveló detalles de la lesión.

"No pudo seguir jugando. Se rompió un ligamento del tobillo, fue terrible", y reveló el verdadero motivo por el cual Gómez no llegó a disputar ningún minuto más de la Copa del Mundo. "No lo tienen que operar porque fue superficial. Tiene para cuatro semanas o algo así, no sé bien porque no entiendo mucho", agregó Mónica.

"Por más que intentó, no llegó. Le hicieron de todo para que pudiera, pero no pudo llegar. Al principio, fue una tristeza enorme porque queríamos verlo jugar y él también quería, obviamente. Pero bueno, después dijo 'Bueno, ya está, me conformo con estar acá y vivir todo esto', apoyar desde donde podía a sus compañeros", explicó la mamá del Papu en diálogo con La Mañana De CNN por AM 950.