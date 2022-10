Actualmente, Patronato no tiene primer equipo femenino, por lo que deberá trabajar para cumplimentar con el requisito y así poder hacer historia en lo que será su primera participación continental en la Copa Libertadores 2023.

En relación a este requerimiento, Oscar Lenzi, presidente del club de Paraná, dio una entrevista en TyC Sports y aseguró: "Desconozco, pero ya me pongo a formar, que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo".

"Lo que si se hablaba es que iba a ser una condición para los próximos torneos tener fútbol femenino, esa comunicación a nosotros ya nos llegó. Así que bueno, hasta ahora no tenemos esa noticia, pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar", agregó.

patronatocampeon.jpg

El requisito de fútbol femenino desde Conmebol para participar en la Copa Libertadores

Dentro del Reglamento de Licencias de Conmebol, el artículo D.04 del Capítulo IV indica la necesidad de presentar un primer equipo femenino para participar de las competiciones organizadas por la entidad.

"El solicitante deberá tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que posea el mismo. Además, deberá tener por lo menos una categoría juvenil femenina o asociarse a un club que posea la misma. En ambos casos, el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva asociación miembro", reza el artículo en cuestión.