Ricardo Gareca fue presentado oficialmente como técnico de Vélez: "Es una alegría inmensa"

"Es una alegría inmensa. Ya había ido a la Villa, hermosa, como siempre. Estar al frente del equipo es algo esperado. La verdad que toda mi familia está inmensamente feliz. Si hay una característica de Vélez es hacer sentir bien a la gente, especialmente a los que venimos a trabajar. Esto es fútbol, uno busca que le vaya bien. Tengo solo agradecimiento a la gente", agregó el Tigre, quien ahora espera "estar a la altura, nos espera una gran responsabilidad"

Más frases de la presentación de Ricardo Gareca en Vélez

"Nos gusta el plantel, lo vi en el exterior, y en esta etapa que estuve, siempre me dio una buena sensación en todo aspecto. Cuando Cristian (Bassedas) me llamó para estar al frente, realmente me gustó el desafío".

"Todavía está abierto el tema del cuerpo técnico. Tengo la posibilidad de contar con el Turu (Flores). A Patricio (Camps) lo conozco, lo estamos analizando. No es algo definido".

"El plantel nos gustó, ya lo veíamos. Yo creo que Vélez siempre estuvo en partido ante cualquier rival. Eso me gustó. Hay que analizar cosas que no voy a profundizar por respeto, pero siempre vi un Vélez competitivo. Eso es lo que me lleva, no solo por la institución. Las expectativas son tratar de mejorar, posicionarnos mejor".

"Como se dilató tanto lo de Ecuador, apareció inesperadamente que Vélez se quedó sin técnico. Una vez que se metió en la negociación, para mí era, no una obligación, sino un convencimiento. Es un privilegio estar en Vélez".

"El club está hermoso, siempre Vélez es un privilegio, un club de avanzada, en inferiores, infraestructura, institucionalmente. La gente acompaña, lo vi por TV, cada vez más".

"Lo que pretendemos de Vélez es un equipo como lo que fue históricamente: de actitud. Lo que voy a pretender en esta etapa es que muestren lo que han mostrado los muchachos dentro del campo de juego. Después iremos a plasmar una idea de lo que nos gusta a nosotros".