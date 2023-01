El tremendo elogio de Ricardo Gareca a Lionel Scaloni tras ser campeón del mundo

A su vez, dejó una advertencia para el futuro del joven entrenador: "Más allá de todo esto, si él no se prepara, si no lo acumula como experiencia y no tiene los pies sobre la tierra -que estoy seguro que lo tiene- ahora tiene que sostenerlo. A partir de ahí, tendrá que seguir demostrando. A los ganadores, los mejores, se les exige cada vez más. El éxito es bastante difícil, complicado. Tiene una cara buena y una mala".

Luego, Gareca remarcó que "no es lógico lo que ocurrió" en que sea DT de la Selección Argentina tan joven, pero destacó que "él lo manejó muy bien", además, el experimentado entrenador, expresó: "No te olvides que Scaloni y Messi fueron compañeros. Tenían un conocimiento. No sé si tendrían alguna amistad que quizá pudo haber influído. Con el cuerpo técnico anterior también había relación. Pudo haber influido para que se le diera la responsabilidad de continuar al frente de la Selección. Es excelente lo que han hecho. Mucho tiene que ver el cuerpo técnico".

La emoción de Ricardo Gareca por la coronación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Ricardo Gareca reveló que lloró al momento de la coronación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. En parte, también por su deseo de ver a Lionel Messi levantar la Copa del Mundo. "Había algo de que todos deseábamos que salga campeón del mundo, que se lo sitúe donde él merece situarse: entre los mejores de la historia, sin ningún tipo de dudas", expresó.

"Abanderado con un capitán en una faceta que nunca vimos. Me encantó. Más allá de la virtud que tiene, me gustó verlo en esta faceta de líder, seria, que se enojó en los momentos que se tenía que enojar. Siempre te deja cosas interesantes. Me gustó su faceta de líder para comandar al equipo", añadió. Y sentenció: "Messi despierta un sentimiento de amor, de fanatismo. Los hinchas de Messi son fanáticos. Se lo va a comparar con los mejores de la historia, no hay ningún tipo de duda".

"Hubo mucha seriedad en todas las partes del campo de juego: muy responsable en defensa, muy práctico, la mitad de cancha presionó... Y fue determinante en los últimos metros. Argentina siempre salió a ganar. Aún en momentos donde les empataron el partido, salió decididamente. No se conformó en ningún momento. Con Francia, son dos selecciones que llegaron bastante parecidas en su forma de jugar".