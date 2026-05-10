Preocupación en la Selección argentina: una importante figura se desgarró a un mes del comienzo del Mundial

Scaloni todavía no definió la lista definitiva de convocados y tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentarla oficialmente ante la FIFA.

En las últimas convocatorias, el DT priorizó a Molina incluso por encima de Gonzalo Montiel, que atravesaba distintos problemas físicos.

Las otras lesiones que inquietan en la Albiceleste

La lesión del lateral se suma a las molestias físicas que también afectan a Cristian Romero y Nicolás González.

En el entorno de la Selección mantienen el optimismo y esperan que todos lleguen en condiciones al inicio del torneo, aunque la seguidilla de problemas físicos genera preocupación en la recta final previa al Mundial.

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Nicolás Otamendi podrá jugar el debut ante Argelia

En medio de las dudas físicas, el cuerpo técnico recibió una noticia positiva: Nicolás Otamendi quedó habilitado para disputar el debut mundialista.

El defensor había sido expulsado ante Ecuador en la última fecha de Eliminatorias, pero finalmente la FIFA aplicará una amnistía tras un pedido formal presentado por la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, Scaloni podrá contar con uno de los referentes defensivos del plantel para el primer partido frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.