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Preocupación en la Selección argentina: una importante figura se desgarró a un mes del comienzo del Mundial

El jugador sufrió una lesión muscular tras el partido entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución mientras espera también por las recuperaciones de Cuti Romero y Nicolás González.

Preocupación en la Selección argentina: una importante figuara se desgarró a un mes del comienzo del Mundial

Preocupación en la Selección argentina: una importante figuara se desgarró a un mes del comienzo del Mundial

La Selección argentina encendió las alarmas a poco más de un mes del Mundial 2026. Nahuel Molina sufrió un desgarro luego del encuentro entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo por la liga española y ahora su presencia en la Copa del Mundo genera preocupación.

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Aunque los primeros informes médicos indican que el lateral derecho tendrá alrededor de tres semanas de recuperación y llegaría al debut frente a Selección de Argelia el próximo 16 de junio, la falta de ritmo futbolístico inquieta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

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La lesión de Nahuel Molina preocupa a Scaloni

Molina es uno de los habituales titulares en el esquema del entrenador argentino y aparece como una pieza fija para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni todavía no definió la lista definitiva de convocados y tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentarla oficialmente ante la FIFA.

En las últimas convocatorias, el DT priorizó a Molina incluso por encima de Gonzalo Montiel, que atravesaba distintos problemas físicos.

Las otras lesiones que inquietan en la Albiceleste

La lesión del lateral se suma a las molestias físicas que también afectan a Cristian Romero y Nicolás González.

En el entorno de la Selección mantienen el optimismo y esperan que todos lleguen en condiciones al inicio del torneo, aunque la seguidilla de problemas físicos genera preocupación en la recta final previa al Mundial.

seleccion

Nicolás Otamendi podrá jugar el debut ante Argelia

En medio de las dudas físicas, el cuerpo técnico recibió una noticia positiva: Nicolás Otamendi quedó habilitado para disputar el debut mundialista.

El defensor había sido expulsado ante Ecuador en la última fecha de Eliminatorias, pero finalmente la FIFA aplicará una amnistía tras un pedido formal presentado por la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, Scaloni podrá contar con uno de los referentes defensivos del plantel para el primer partido frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.

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