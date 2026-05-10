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El fuerte enojo de Kennys Palacios con la producción de Gran Hermano por el repechaje: "No tendrían que..."

Kennys Palacios mostró su enojo con la producción de Gran Hermano Generación Dorada por las reglas del repechaje y sus inconsistencias.

10 may 2026, 18:40
kennys palacios
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Kennys Palacios volvió a dar que hablar este domingo en una entrevista con Infama (América TV), donde expresó su malestar con la producción de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por la manera en que se están manejando las reglas del repechaje. Con tono firme, el estilista dejó en claro que no comparte las decisiones que permiten el regreso de ciertos participantes.

"Lo que sí me molesta puede ser que sea los participantes que han sido expulsados, tipo Sol y Carmiña. O sea, si son expulsados no tendrían que volver", admitió, dejando en evidencia su postura frente a la polémica.

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"Por algo Sol fue expulsada. Ya está", remarcó, reforzando su idea de que las sanciones deberían ser definitivas y no abrir la puerta a segundas oportunidades.

En el programa, uno de los panelistas recordó las palabras de Santiago del Moro: "Cualquiera puede volver".

Palacios insistió en que lo que más le incomoda es la desigualdad que se genera entre quienes fueron eliminados por decisión del público y aquellos que salieron por sanciones: "Lo que me molesta es que tengan menos chance, capaz, los participantes que fueron eliminados por la gente".

Por último, el exparticipante lanzó una propuesta que podría cambiar el juego. "Igual estaría bueno que en una semana entremos absolutamente todos y que después la gente elija cuatro participantes para quedarse", sugirió.

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Cómo fue la reaparición de Wanda Nara junto a Kennys Palacios tras los ninguneos

Desde hace varias semanas, Wanda Nara y Kennys Palacios quedaron envueltos en comentarios sobre un posible distanciamiento y ciertas diferencias que se intensificaron tras la participación del estilista en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

En redes sociales, muchos usuarios señalaron que la conductora no estuvo presente para respaldar a su amigo durante su paso por el reality de Telefe, lo que abrió interrogantes sobre el estado actual de su relación de amistad.

Al abandonar el programa, Kennys Palacios minimizó la falta de apoyo público de Wanda Nara, aunque la duda sobre cómo seguía el vínculo entre ambos ya estaba instalada en la opinión de los seguidores.

Lo cierto es que este domingo fue la propia Wanda quien despejó cualquier rumor de conflicto al mostrarse junto a su amigo en una foto tomada durante el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una postal en la que aparece abrazada y sonriente con Kennys Palacios, dejando en claro que la amistad entre ellos sigue firme.

Esta comedia romántica que se filma en Montevideo representa el debut absoluto de Wanda Nara como actriz de cine, interpretando a Lucía, personaje que comparte la trama principal con Agustín Bernasconi en el papel de Javier.

wanda nara foto con kennys palacios grabacion pelicula

     

 

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