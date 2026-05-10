El fuerte enojo de Kennys Palacios con la producción de Gran Hermano por el repechaje: "No tendrían que..."

Palacios insistió en que lo que más le incomoda es la desigualdad que se genera entre quienes fueron eliminados por decisión del público y aquellos que salieron por sanciones: "Lo que me molesta es que tengan menos chance, capaz, los participantes que fueron eliminados por la gente".

Por último, el exparticipante lanzó una propuesta que podría cambiar el juego. "Igual estaría bueno que en una semana entremos absolutamente todos y que después la gente elija cuatro participantes para quedarse", sugirió.

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Cómo fue la reaparición de Wanda Nara junto a Kennys Palacios tras los ninguneos

Desde hace varias semanas, Wanda Nara y Kennys Palacios quedaron envueltos en comentarios sobre un posible distanciamiento y ciertas diferencias que se intensificaron tras la participación del estilista en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

En redes sociales, muchos usuarios señalaron que la conductora no estuvo presente para respaldar a su amigo durante su paso por el reality de Telefe, lo que abrió interrogantes sobre el estado actual de su relación de amistad.

Al abandonar el programa, Kennys Palacios minimizó la falta de apoyo público de Wanda Nara, aunque la duda sobre cómo seguía el vínculo entre ambos ya estaba instalada en la opinión de los seguidores.

Lo cierto es que este domingo fue la propia Wanda quien despejó cualquier rumor de conflicto al mostrarse junto a su amigo en una foto tomada durante el rodaje de la película ¿Querés ser mi hijo? en Uruguay.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una postal en la que aparece abrazada y sonriente con Kennys Palacios, dejando en claro que la amistad entre ellos sigue firme.

Esta comedia romántica que se filma en Montevideo representa el debut absoluto de Wanda Nara como actriz de cine, interpretando a Lucía, personaje que comparte la trama principal con Agustín Bernasconi en el papel de Javier.