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El emotivo gesto del Galatasaray con la China Suárez que revolucionó las redes

La China Suárez recibió este domingo un regalo muy especial del Galatasaray por el Día de la Madre en Turquía.

10 may 2026, 17:55
china suarez 1
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La celebración de Mauro Icardi en Turquía no solo tuvo como protagonista al delantero y a su equipo, sino también a la China Suárez, quien recibió un gesto muy especial por parte del Galatasaray. Tras compartir imágenes del festejo de su pareja, la actriz sorprendió al mostrar en sus redes sociales el regalo que le hizo el club en el marco del Día de la Madre.

En sus historias de Instagram, la China exhibió una elegante carta acompañada de un imponente ramo de flores en tonos amarillos y rojos, los colores que identifican al club turco. El detalle no pasó desapercibido: el mensaje estaba dirigido especialmente a ella, reconociendo su rol en la vida del futbolista y el apoyo constante que brinda.

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“Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo”, comenzaba diciendo la carta, que luego se extendía con palabras de gratitud y afecto: “Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito. Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz Día de la Madre”.

El escrito estaba firmado por “la familia Galatasaray”, un gesto que refleja el lugar cercano y afectuoso que la actriz ocupa hoy dentro del entorno del club.

china suarez dia de la madre

Cómo fue el desgarrador mensaje de Mauro Icardi para sus hijas tras salir campeón con el Galatasaray

Mauro Icardi celebró la conquista del título acompañado por China Suárez y los hijos de la actriz, en un ambiente cargado de entusiasmo. Sin embargo, también recurrió a sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a Francesca e Isabella, donde volvió a lanzar indirectas hacia Wanda Nara.

En su perfil de Instagram, el jugador compartió una imagen en la que aparece junto a sus hijas durante un encuentro anterior, sumando una contundente aclaración con el objetivo de frenar las versiones sobre su rol como padre y el vínculo que generó con Amancio, Magnolia y Rufina.

“Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas.

Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras.

Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos.

Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse.

Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros.

Pero hay algo que nunca entendieron… el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye.

Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día.

Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di.

Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido.

Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia.

Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida… siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande.

Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre”.

Mauro Icardi

     

 

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