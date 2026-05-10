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El Barcelona ganó 2-0 al Real Madrid y se consagró campeón de la Liga de España

El equipo catalán se impuso en el clásico español con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. Con este triunfo, el Barcelona se mantiene como líder de La Liga y sacó ventaja sobre el Real Madrid.

El Barcelona ganó 2-0 al Real Madrid y se consagró campeón de la Liga de España

El Barcelona ganó 2-0 al Real Madrid y se consagró campeón de la Liga de España

FC Barcelona derrotó 2-0 a Real Madrid CF en el clásico correspondiente a la fecha 35 de La Liga y dio un paso clave en la pelea por el campeonato.

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Los goles del conjunto catalán llegaron en el primer tiempo gracias a Marcus Rashford, que abrió el marcador a los 8 minutos, y Ferran Torres, que amplió la ventaja a los 17.

Cómo fue la victoria de Barcelona ante Real Madrid

Barcelona dominó gran parte del encuentro y terminó con un 56% de posesión de pelota, además de registrar 11 remates al arco.

BARCELONA3

Por su parte, Real Madrid tuvo un 44% de posesión y realizó 9 tiros, aunque no logró quebrar la defensa rival.

El partido se jugó con intensidad, pero no hubo expulsados ni tarjetas rojas.

Barcelona quedó líder y Real Madrid sigue segundo

Con este resultado, Barcelona se consolidó en el primer puesto de la tabla de posiciones, mientras que Real Madrid quedó como escolta a falta de pocas fechas para el final del torneo.

El conjunto catalán afrontará ahora un nuevo compromiso ante Deportivo Alavés el miércoles 13 de mayo a las 16:30 en el estadio Mendizorroza.

En tanto, Real Madrid recibirá a Real Oviedo el jueves 14 de mayo a las 16:30 en el estadio Santiago Bernabéu.

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