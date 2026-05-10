FC Barcelona derrotó 2-0 a Real Madrid CF en el clásico correspondiente a la fecha 35 de La Liga y dio un paso clave en la pelea por el campeonato.
El equipo catalán se impuso en el clásico español con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres. Con este triunfo, el Barcelona se mantiene como líder de La Liga y sacó ventaja sobre el Real Madrid.
El Barcelona ganó 2-0 al Real Madrid y se consagró campeón de la Liga de España
FC Barcelona derrotó 2-0 a Real Madrid CF en el clásico correspondiente a la fecha 35 de La Liga y dio un paso clave en la pelea por el campeonato.
Los goles del conjunto catalán llegaron en el primer tiempo gracias a Marcus Rashford, que abrió el marcador a los 8 minutos, y Ferran Torres, que amplió la ventaja a los 17.
Barcelona dominó gran parte del encuentro y terminó con un 56% de posesión de pelota, además de registrar 11 remates al arco.
Por su parte, Real Madrid tuvo un 44% de posesión y realizó 9 tiros, aunque no logró quebrar la defensa rival.
El partido se jugó con intensidad, pero no hubo expulsados ni tarjetas rojas.
Con este resultado, Barcelona se consolidó en el primer puesto de la tabla de posiciones, mientras que Real Madrid quedó como escolta a falta de pocas fechas para el final del torneo.
El conjunto catalán afrontará ahora un nuevo compromiso ante Deportivo Alavés el miércoles 13 de mayo a las 16:30 en el estadio Mendizorroza.
En tanto, Real Madrid recibirá a Real Oviedo el jueves 14 de mayo a las 16:30 en el estadio Santiago Bernabéu.