El Barcelona ganó 2-0 al Real Madrid y se consagró campeón de la Liga de España

Por su parte, Real Madrid tuvo un 44% de posesión y realizó 9 tiros, aunque no logró quebrar la defensa rival.

El partido se jugó con intensidad, pero no hubo expulsados ni tarjetas rojas.

Barcelona quedó líder y Real Madrid sigue segundo

Con este resultado, Barcelona se consolidó en el primer puesto de la tabla de posiciones, mientras que Real Madrid quedó como escolta a falta de pocas fechas para el final del torneo.

El conjunto catalán afrontará ahora un nuevo compromiso ante Deportivo Alavés el miércoles 13 de mayo a las 16:30 en el estadio Mendizorroza.

En tanto, Real Madrid recibirá a Real Oviedo el jueves 14 de mayo a las 16:30 en el estadio Santiago Bernabéu.