“De Argentina solo tuve un contacto oficial con Independiente", indicó el Tigre, aunque dio a entender que no volvieron a comunicarse con él al asegurar que no hubo "nada más”.

Pero en Independiente no fue en el único club que sonó su nombre para hacerse cargo de la Primera División. Es que cuando Marcelo Gallardo anunció su partida del conjunto Millonario, el nombre del Tigre fue uno de los que se mencionó para convertirse en el sucesor del Muñeco.

El ex director técnico de Vélez se refirió a si existió una posibilidad de dirigir en Núñez y afirmó: "No me llamaron de River". En tanto, en otras declaraciones radiales, Gareca también había asegurado que nunca lo contactaron de Boca.