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Escándalo en Gran Hermano: una participante contó quién es el próximo eliminado y descolocó a todos

A horas de la gala de eliminación, una jugadora lanzó un inesperado pronóstico sobre quién abandonará la casa y generó revuelo entre los participantes de Gran Hermano Generación Dorada.

27 abr 2026, 18:15
Escándalo en Gran Hermano: una participante contó quién es el próximo eliminado y descolocó a todos
Escándalo en Gran Hermano: una participante contó quién es el próximo eliminado y descolocó a todos
Escándalo en Gran Hermano: una participante contó quién es el próximo eliminado y descolocó a todos

La tensión crece dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) mientras se acerca una nueva gala de eliminación. Con varios participantes en riesgo, los nervios empiezan a sentirse y las especulaciones ya forman parte de cada charla entre los jugadores.

Durante la mañana, las cámaras mostraron una conversación entre Daniela de Lucía y Yipio Pintos, una de las nominadas de la semana junto a Franco Zunino, Solange Abraham, Danelik Galazan y Brian Sarmiento.

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Todo comenzó con una frase inesperada de Yipio, que dejó en claro su preocupación por lo que puede pasar esta noche. "Listo, me voy hoy...", disparó de manera sorpresiva frente a su compañera.

Al notar la reacción de Daniela, la participante explicó la insólita razón detrás de su teoría: "Yo dije que si ponían una canción más en inglés es que me voy hoy".

Lejos de seguirle la corriente, Daniela intentó frenar la ansiedad de su compañera y le respondió sin filtro: "Dejá de decir pavadas, te lo pido por favor. Es muy temprano para que estés tan idiota, ¡basta!".

Pero el momento más llamativo llegó después, cuando Daniela reconoció que tiene una intuición sobre el próximo eliminado. "Hoy no sé por qué tengo el presentimiento de que se va...", lanzó, generando incertidumbre sobre quién podría abandonar la competencia.

Luego, dejó en claro que esa posible salida no le conviene dentro del juego. "No sé, no quiero porque no me sirve", sostuvo, dando a entender que se trataría de un competidor importante dentro de la casa.

A horas de la definición, el clima en Gran Hermano está más caliente que nunca y cualquier resultado podría cambiar por completo la estrategia de los jugadores.

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Así quedó la placa final de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Este lunes 27 de abril se vivirá una noche decisiva en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), ya que el reality tendrá un nuevo eliminado.

Si bien la placa original estaba integrada por siete participantes, en la previa de la gala Santiago del Moro confirmó quiénes lograron salir de la zona de riesgo y evitar el voto del público.

Los jugadores que se salvaron fueron Eduardo y Zilli, quienes continuarán una semana más dentro de la casa más famosa del país.

De esta manera, la placa final de nominados quedó compuesta por cinco participantes: Zunino, Yipio, Sol, Danelik y Brian. Uno de ellos deberá abandonar la competencia en la gala de esta noche.

Con la tensión en aumento y estrategias cada vez más marcadas, la expectativa crece entre los seguidores del programa, que tendrán la última palabra con su voto.

La placa de Gran Hermano lunes 27 de abril

     

 

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