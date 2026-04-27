Escándalo en Gran Hermano: una participante contó quién es el próximo eliminado y descolocó a todos

Lejos de seguirle la corriente, Daniela intentó frenar la ansiedad de su compañera y le respondió sin filtro: "Dejá de decir pavadas, te lo pido por favor. Es muy temprano para que estés tan idiota, ¡basta!".

Pero el momento más llamativo llegó después, cuando Daniela reconoció que tiene una intuición sobre el próximo eliminado. "Hoy no sé por qué tengo el presentimiento de que se va...", lanzó, generando incertidumbre sobre quién podría abandonar la competencia.

Luego, dejó en claro que esa posible salida no le conviene dentro del juego. "No sé, no quiero porque no me sirve", sostuvo, dando a entender que se trataría de un competidor importante dentro de la casa.

A horas de la definición, el clima en Gran Hermano está más caliente que nunca y cualquier resultado podría cambiar por completo la estrategia de los jugadores.

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Así quedó la placa final de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Este lunes 27 de abril se vivirá una noche decisiva en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), ya que el reality tendrá un nuevo eliminado.

Si bien la placa original estaba integrada por siete participantes, en la previa de la gala Santiago del Moro confirmó quiénes lograron salir de la zona de riesgo y evitar el voto del público.

Los jugadores que se salvaron fueron Eduardo y Zilli, quienes continuarán una semana más dentro de la casa más famosa del país.

De esta manera, la placa final de nominados quedó compuesta por cinco participantes: Zunino, Yipio, Sol, Danelik y Brian. Uno de ellos deberá abandonar la competencia en la gala de esta noche.

Con la tensión en aumento y estrategias cada vez más marcadas, la expectativa crece entre los seguidores del programa, que tendrán la última palabra con su voto.