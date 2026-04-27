El desgarrador llanto de Tamara Paganini en Gran Hermano al contar cómo murieron sus bebés: “Tuvimos que...”

Entre lágrimas, recordó también el nacimiento de sus hijos y la inmediata tragedia que vivió en ese instante. “Me encantaría decir que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, y estuve feliz porque Donatella parecía estar bien. No puedo decir que fue el día más feliz de mi vida porque a los 3 minutos ya tenía a Vitorio en brazos y se murió”.

Sin embargo, explicó que el golpe más duro llegó días después, cuando debieron tomar una decisión límite sobre la salud de su hija. “Tampoco fue el peor momento. El peor momento de mi vida fue a los 10 días. Ella mejoraba y empeoraba hasta que un día me llamó la jefa del sector donde están las incubadoras, me dijo que llame a mi novio”.

Tamara detalló el instante en el que tuvo que explicarle a su pareja lo que ocurría. “No me olvido más la cara de Sebastián cuando la miraba a ella y después a mí, sin entender. No caía y yo le tuve que decir ‘¿entendés? Donatella se va a morir’. Creo que me dolió más su no reacción a que se largara a llorar”.

Luego llegó el momento más desgarrador de todos. “Si la dejábamos en incubadora iba a poder vivir no sé cuánto tiempo y tuvimos que decidir cuándo desconectarla”.

Visiblemente quebrada, siguió con un relato que dejó en silencio a todos sus compañeros. “Cuando la sacaron de la incubadora y me la pusieron en los brazos, sacándole los cables y el respirador, creo que fue el peor momento al sentir que dejaba de respirar, y que por más que yo la tuviese fuerte se me iba”.

También recordó el último adiós a su hija: “Le pusieron el conjunto que teníamos preparado para cuando saliera del hospital, me la volvieron a dar hasta que hubo que llevarla a la incubadora vacía para que ellos hicieran lo que tenían que hacer”.

Sobre el cierre, Tamara lanzó una reflexión que estremeció a todos dentro de la casa: “Si me decían ‘no aguantó’ o ‘se murió’, bueno, pero tener que decidir que no viviese más por esos cables se sintió como que tenía que matarla”.

Tras sus palabras, la participante no pudo seguir hablando y terminó contenida por varios de sus compañeros, que también rompieron en llanto.

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Cuál es la relación secreta de Tamara Paganini con uno de los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

La llegada de Tamara Paganini en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibida. Su regreso no solo activó la memoria emotiva de los seguidores del ciclo, sino que además dejó al descubierto un vínculo inesperado con uno de los jugadores actuales, una historia que hasta ahora había permanecido fuera del radar.

Uno de los momentos más impactantes se vivió en su cara a cara con Eduardo Carrera, quien no ocultó su emoción al verla entrar. “¡Vamos India!”, gritó apenas la tuvo enfrente, dejando en evidencia una cercanía previa que rápidamente despertó la curiosidad del resto de los participantes. Ese primer cruce fue apenas la puerta de entrada a una charla cargada de recuerdos.



Frente a todos, Carrera contó que sus caminos se cruzaron hace años en el ámbito académico. Ambos compartieron formación en Antropología dentro de una academia ligada a las Bellas Artes y también en Ciencias Ancestrales. Sin embargo, ese lazo no quedó limitado a lo educativo, sino que se fortaleció cuando coincidieron en el mundo del teatro.

“Empezamos en la carrera de Antropología en la Academia de Bellas Artes y de Ciencias Ancestrales, y después hicimos teatro juntos. Y nos mandaron a hacer una obra como muestra de fin de año. Y después esa muestra ya la querían producir para llevarnos a Mar del Plata. Y ahí ya pegamos re buena onda con la India”, relató el participante, reconstruyendo cómo nació esa conexión.

La obra en cuestión llevaba el nombre El lesionado, donde Carrera se ponía en la piel de un futbolista frustrado, mientras que Paganini interpretaba a su pareja. “Yo era un jugador de fútbol frustrado y ella era mi mujer”, recordó, destacando la química que lograron sobre el escenario, al punto de trascender el ámbito estudiantil.

Además, no dudó en elogiar el talento de su compañera. Trajo a la memoria su participación en la revista El champagne las pone mimosas y remarcó su desempeño. “La India la descosía”, aseguró, y sumó: “El personaje más gracioso era el de la mucama y la mucama de la India era el mejor. Contra otras figuras… había otras figuras que hacían ese personaje, que son recontra figuras ahora, y la India sobresalía del resto muy, muy grosa”.

Si bien con los años el contacto cotidiano se diluyó, ambos mantuvieron cierta relación esporádica, siempre desde el respeto. Carrera incluso la definió como “una fenómena”, dejando en claro la admiración que aún conserva.