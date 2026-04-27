Una pareja rusa hacía trekking, su bebé cayó por una pendiente y ahora los investiga la Justicia

El menor fue acompañado hasta la base del cerro, donde lo esperaba una ambulancia junto a personal de Protección Civil y Parques Nacionales. Luego fue derivado al Hospital Zonal Bariloche para una evaluación médica completa.

Por disposición del fiscal Guillermo Lista, se inició una causa por presunta negligencia y la mochila fue secuestrada para peritajes. El objetivo es determinar si hubo una falla en el sistema de sujeción o un uso indebido del equipo en un terreno de dificultad.

Fuentes oficiales remarcaron que el Cerro Ventana no forma parte de los circuitos habilitados de trekking y presenta sectores complejos, con pendientes pronunciadas y terreno rocoso.

El rescate a una turista embarazada

En paralelo, otro operativo reciente volvió a poner en foco los riesgos en zonas agrestes de la región. Días atrás, una turista embarazada de dos meses, oriunda de Viedma, debió ser rescatada en El Bolsón tras descompensarse durante una caminata en el área protegida Río Azul-Lago Escondido.

camino trekking rio negro Una turista embarazada se descompensó durante una caminata en una zona agreste y debió ser rescatada de noche.

La mujer, de 34 años y con un embarazo de pocas semanas, comenzó a presentar vómitos y pérdidas mientras descendía desde un refugio. La situación obligó a activar un operativo nocturno de la Patrulla de Montaña de Río Negro, que logró asistirla y trasladarla en cuatriciclo durante más de 16 kilómetros hasta un punto de evacuación.

Finalmente, fue derivada a un centro de salud en El Bolsón, donde quedó en observación bajo control médico. Ambos episodios reavivaron las advertencias de las autoridades sobre la importancia de evaluar las condiciones del terreno y extremar precauciones al realizar actividades en zonas no habilitadas.