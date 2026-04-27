Polémica con Ulises Bueno: un ex músico le inició una demanda millonaria y contó todo

"Trabajé con él desde los 16 hasta los 32 años. Tuve dos pre-infartos, estuve mal, caí en depresión con ataques de pánico", expresó.

Siempre según su palabra, existiría una propuesta económica para cerrar el conflicto. De acuerdo a la documentación exhibida en el programa, Ulises Bueno le habría ofrecido 15 millones de pesos en un solo pago, "sin reconocer hechos ni derechos", aunque Ferrel habría decidido continuar con la vía judicial a la espera de una nueva audiencia.

Ulises Bueno demanda - A la tarde

"Nunca me contestaron ninguna demanda. Lo único que me dijeron fue que yo nunca trabajé para ellos", reveló Ferrel en el programa de Karina Mazzocco.

Además, sostuvo que no tendría comprobantes formales de pago, aunque afirmó contar con otras pruebas. "No tengo ningún comprobante de pago, siempre estuve en negro. Tengo fotos, videos, conversaciones, lo tiene todo mi abogada. Trabajaba de lunes a lunes", manifestó.

En otro tramo de la entrevista, Ferrel explicó cómo habría vivido ese vínculo laboral con el correr del tiempo: "Cuando uno trabaja de lo que le gusta hacer, no se da cuenta de muchas cosas, pero después pedís que te blanqueen y te dan vueltas. Al pasar el tiempo, me dieron a entender que era plata que me podían dar a mi en negro".

También se refirió a cuestiones vinculadas a la salud: "Yo no tenía obra social, cuando me pasó lo que me pasó, me hicieron atender por médicos de ellos y nunca me dieron un certificado".

Según detalló, la situación económica posterior habría sido muy compleja. "Esto me agarró en plena pandemia. Tenía un proyecto de una rotisería, todo lo que logré en 16 años lo tuve que vender, me quedé con una mano adelante y otra atrás", señaló.

Por último, lanzó una dura acusación personal contra el cantante: "A mí me cerró las puertas de todos lados, no pude volver a tocar".

Y cerró con una frase contundente sobre la oferta recibida: "Los 15 millones de pesos me parecen insuficientes. Yo les hice un ofrecimiento y se me cag... de risa, me la hicieron pasar mal. Yo tengo a mis viejos mal, estoy sin laburo, sin nada. No pido tanto, con un cuarto de show me pagan a mí".

Hasta el momento, Ulises Bueno no se habría pronunciado públicamente sobre las declaraciones de Ezequiel Ferrel ni sobre el conflicto judicial, mientras la causa seguiría su curso en tribunales a la espera de nuevas definiciones.

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Qué rol clave cumplió la hija de Ulises Bueno en medio de su lucha contra las adicciones

Ulises Bueno emocionó con una confesión íntima sobre uno de los momentos más complejos que atravesó en su vida personal. En una entrevista que brindó el año pasado, el cantante habló sin filtros sobre su lucha contra las adicciones y destacó que revincularse con su hija Alma había sido determinante en su recuperación.

En una nota con la revista Gente, el artista cordobés explicó que la adolescente se había transformado en su motor para salir adelante y encarar una nueva etapa lejos de los excesos.

Según contó, atravesó tiempos difíciles, rodeado de malas compañías y situaciones que lo habían alejado de su bienestar. Sin embargo, aseguró que había logrado dar un giro importante y que llevaba dos años limpio, sostenido también por el amor de su hija.

“Mi gran inspiración para hacer las cosas bien”, expresó Ulises al referirse a Alma, dejando en claro el lugar central que ocupaba en su vida.

Además, remarcó que fortalecer el vínculo con ella había sido una decisión clave dentro de su proceso personal. “Cuando empecé a tomar conciencia, a recuperarme y a estar bien de salud, empecé a vincularme más con ella y a aferrarme para no tener recaídas o malos momentos”, enfatizó.

Por último, el cantante también habló del talento artístico de su hija y no ocultó su orgullo al imaginar un futuro ligado a la música. “La música le apasiona, toca la guitarra y canta”, compartió, con absoluta felicidad.