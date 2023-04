Se conoció la nueva camiseta alternativa de River que tendrá un detalle particular

camisetaalternativariver .jpg

¿Cuándo saldrá a la venta la nueva camiseta alternativa de River?

Como la camiseta no fue promocionada por la institución de Núñez en ninguna de sus redes ni en las de la empresa alemana, no es posible saber si fue una filtración, un error o una estrategia. Lo cierto es que la marca tampoco anunció, de manera oficial, cuando saldrá a la venta la nueva remera en los locales físicos y online.

River, el único de los cinco "grandes" que ganó 8 partidos consecutivos de Liga sin recibir goles en la historia

El River de Martín Demichelis no deja de romper records gracias a su arrasador inicio en el campeonato de la Liga Profesional 2022. El Millonario es el claro dominador del torneo: hace ocho partidos que solo conoce la victoria y, además, no recibe goles, lo cual no es un dato menor.

Este logro es un dato sumamente significativo porque implica un registro jamás conseguido por el propio club en su historia profesional, ni tampoco por Boca, Independiente, San Lorenzo e Independiente.

Según dio a conocer el estadígrafo Gastón Trucco, el Millonario es el primero de los cinco grandes que consigue ganar ocho encuentros (o más) sin recibir goles en una Liga Argentina. De esta manera, Demichelis se convirtió también en el único de los 349 entrenadores que pasaron por River, Boca, San Lorenzo, Racing e Independiente en lograrlo.